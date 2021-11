vor etwa 1 Stunde

Rettungskräfte staunen: Achtjährige rettet Mutter das Leben

Eine Achtjährige hat in München für ihre bewusstlose Mutter den Rettungsdienst alarmiert und die Helfer stark beeindruckt. Nur weil sie so ruhig und kompetent gehandelt hat, habe die 33-Jährige so rasch und gut versorgt werden können.