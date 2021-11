Was Sie über die Corona-Auffrischungsimpfung wissen müssen

Rund fünf Prozent der Menschen in Deutschland haben bisher eine Corona-Auffrischungsimpfung erhalten. Studienergebnisse belegen die Notwendigkeit gerade bei älteren Menschen und Risikopatienten. Aufgrund der hohen Infektionszahlen wollen sich auch immer mehr Jüngere das dritte Mal gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 impfen lassen. Dagegen spricht nichts, sagen Experten, auch wenn bei jüngeren Menschen der Impfschutz wegen der guten Immunantwort oft noch ausreicht. Doch für viele, die eine Auffrischungsimpfung haben wollen, sind noch einige Fragen offen. Hier wichtige Antworten zur Booster-Impfung.

Für wen ist eine Auffrischungsimpfung sinnvoll und wann?

Seit 18. November 2021 empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) allen Personen ab 18 Jahren die Covid-19-Auffrischimpfung. Die Boosterimpfungen sollen in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen. Eine Verkürzung des Impfabstandes auf fünf Monate kann im Einzelfall oder wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind erwogen werden, so das Gremium. Allerdings müsste der neue Beschlussentwurf noch abgestimmt werden. Es handle sich noch nicht um eine finale Empfehlung.

Medizinisch steht einer "Auffrischungsimpfung für alle" nichts entgegen. Einzige Voraussetzung: Die zweite Impfung sollte mindestens sechs Monate her sein, wobei die sechs Monate "keine harte Grenze" seien, wie Markus Beier, Präsident des Bayerischen Hausärzteverbandes e. V. (BHÄV), im BR-Interview Anfang November 2021 betonte. Bei jüngeren, gesunden Menschen könne der Impfschutz auch viel länger anhalten, so der Mediziner.

Nach den bisherigen Erkenntnissen empfahlen die meisten Mediziner jedem, der eine Auffrischungsimpfung haben will, sich sechs Monate nach der letzten Impfung um einen Termin für eine Auffrischungsimpfung zu bemühen. Einzige Ausnahme: Wer bei der Erstimpfung den Impfstoff von Johnson & Johnson bekommen hat - bei ihm reicht eine Impfdosis für den vollständigen Impfschutz - der sollte sich auch nach der Empfehlung der Stiko schon einen Monat nach der Impfung "boostern" lassen.

Ist eine Booster-Impfung vor Ablauf der Sechs-Monatsfrist möglich?

In Bayern riet Ministerpräsident Markus Söder zuletzt, dass die Booster-Impfung generell schon nach fünf Monaten erfolgen soll. Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums wurden die Impfzentren angewiesen, dies nun zu ermöglichen.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte am Mittwoch: "Wir beobachten derzeit, dass der Schutz vor einer Ansteckung nach fünf Monaten langsam nachlässt. Durch Auffrischungsimpfungen können wir den Impfschutz aber entscheidend verstärken." Der Freistaat ermögliche daher die dritte Impfung für alle Bürgerinnen und Bürger schon fünf Monate nach der letzten Impfung gegen Covid-19.

In einem Schreiben an die Ärzte in Deutschland erklärte zudem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass der Sechs-Monatsabstand als zeitliche Richtschnur zu verstehen sei und "natürlich nicht tagesgenau" eingehalten werden müsse. "Sie können daher jede Patientin und jeden Patienten ab 18 Jahren, auch wenn sie nicht zu den Risikogruppen gemäß der aktuellen Stiko-Empfehlung wie ältere Personen, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie medizinisches und pflegerisches Personal gehören, zeitnah und auch vor Ablauf der sechs Monate im eigenen Ermessen impfen", heißt es in einem Schreiben des geschäftsführenden Ministers und des des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, an alle Vertragsärzte in Deutschland.

Wird die Booster-Impfung für Schwangere und Stillende empfohlen?

Die Stiko empfiehlt Schwangeren und Stillenden die Grundimmunisierung mit einem mRNA-Impfstoff. Seit 18. November 2021 gibt es in der aktuellen Beschlussvorlage der Stiko auch die Empfehlung zur Auffrischimpfung für Schwangere ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel.

Warum ist eine Auffrischungsimpfung sinnvoll?

Die Auffrischungsimpfung schützt noch besser vor einem schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung als die bloße Grundimmunisierung. Zahlen einer Studie aus Israel machen das deutlich: Von über 700.000 doppelt Geimpften, die an der Untersuchung teilnahmen, kamen 231 Menschen trotz Impfung mit einer SARS-CoV-2 Infektion ins Krankenhaus. Von der gleichen Anzahl an Studienteilnehmern, die eine Auffrischungsimpfung erhalten hatten, kamen hingegen nur 29 Menschen ins Krankenhaus.

Die zuletzt veröffentlichten Studien zeigten, "dass Booster-Impfungen vor allem bei Älteren, also über 60-Jährigen, die Wahrscheinlichkeit schwerer Covid-Verläufe, also auch Krankenhausaufnahmen, um über Faktor 10 reduzieren", bestätigt auch Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar, im BR-Podcast.

Wo bekomme ich meine Auffrischungsimpfung?

Die Auffrischungsimpfung kann man beim Hausarzt bzw. bei der Hausärztin oder in Impfzentren sowie bei mobilen Impfteams durchführen lassen.

Muss ich mich für die Auffrischungsimpfung anmelden?

Sowohl für eine Auffrischungsimpfung beim Hausarzt bzw. der Hausärztin als auch für eine Impfung im Impfzentrum ist eine vorherige Anmeldung sinnvoll. Für einen Termin zur Auffrischungsimpfung in den kommunalen Impfzentren empfiehlt das Bayerische Gesundheitsministerium ausdrücklich, "zur besseren Planbarkeit und zur Vermeidung von Wartezeiten" diesen unbedingt vorher online unter www.impfzentren.bayern oder telefonisch unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer 116 117 - täglich erreichbar von 8.00 bis 22.00 Uhr - zu vereinbaren.

Das Bayerische Gesundheitsministerium verweist aber gleichzeitig auf die Sonderaktionen "Impfen ohne Termin" der Impfzentren, bei denen ein Impfen auch ohne Termin möglich ist.

Muss ich für die Auffrischungsimpfung zahlen?

Nein. Die Auffrischungsimpfungen sind - wie alle anderen Corona-Schutzimpfungen - kostenlos.

Ist ein Antikörpertest vor der Auffrischungsimpfung sinnvoll?

Geimpfte haben in der Regel mehr Antikörper als Genesene, stellte Ralf Wagner, Professor am Institut für Mikrobiologie und Hygiene des Universitätsklinikums Regensburg, in einem jetzt veröffentlichten Interview mit dem BR klar. Und trotzdem gibt es derzeit noch nicht genügend Studien, die belegen, ab welchem Antikörper-Wert ein ausreichender Schutz gegen das Coronavirus vorhanden ist und wann nicht mehr, kritisierte unter anderem Andreas Bobrowski, erster Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte, Anfang November2021 in einem BR-Interview.

Generell einen Antikörpertest vor einer Auffrischungsimpfung zu machen, ist daher nach Ansicht der meisten Experten viel zu aufwendig und wegen der spärlichen Datenlage wenig sinnvoll.

Welchen Impfstoff erhält man bei der Auffrischungsimpfung?

Verimpft wird bei der Auffrischungsimpfung entweder der Impfstoff von Moderna oder der von Biontech, also ein sogenannter mRNA-Impfstoff. Das gilt auch für Impflinge, die vorher das Vakzin von Astrazeneca oder Johnson & Johnson bekommen haben.

Unabhängig davon, welcher Impfstoff zuvor verwendet wurde, soll für die Auffrischimpfung ein mRNA-Impfstoff verwendet werden, so die Stiko in ihrer Stellungnahme vom 18. November 2021.

Ab wann wirkt die Booster-Impfung?

Die Auffrischungsimpfung entfaltet nach derzeitigem Kenntnisstand laut Paul Ehrlich-Institut (PEI) den vollen Schutz fünf bis sieben Tage nach der Impfung.

Treten bei der Auffrischungsimpfung neue Nebenwirkungen auf?

Bisher sind bei den Auffrischungsimpfungen keine neuen Nebenwirkungen bekannt. Lokale Reaktion, wie etwa Schmerzen bei der Einstichstelle, sollen nach derzeitigen Erkenntnissen aus der Impfkampagne in den USA bei der Auffrischungsimpfung etwas häufiger auftreten als bei den Impfungen zur Grundimmunisierung.

"Tatsächlich sind die Nebenwirkungen im Bereich dessen, was man von den ersten Impfungen kennt", so Christoph Spinner im BR-Podcast.

Wie häufig ist die Booster-Impfung notwendig?

Ärzte gehen derzeit davon aus, dass nach der Boosterung ein sehr viel längerer Impfschutz einsetzt. Da es sich bei SARS-CoV-2 aber um eine Atemwegserkrankung handelt, werden sehr wahrscheinlich Auffrischungen nötig sein. Allerdings "hoffentlich nicht alle sechs Monate, sondern jedes Jahr oder später", sagt Christoph Spinner im BR-Podcast "Corona-News" vom 23. November 2021.