> Rehfleisch für den Klimaschutz?

Eine Initiative will Rehfleisch vermarkten und damit Bäume schützen. Deswegen treffen sich verschiedene Akteure und Interessensgruppen in Gustenfelden im Landkreis Roth. Dabei soll es auch um Probleme der Wälder in Zeiten des Klimawandels gehen.