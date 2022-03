Recyclinghof in Flammen: 400.000 Euro Schaden

Im Recyclinghof der Stadt Bad Kötzting im Landkreis Cham ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stand beim Eintreffen der Feuerwehr eine von zwei Hallen auf dem Gelände des Wertstoffhofs bereits in Vollbrand. Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren eilte zum Einsatz. Trotzdem brannte die Halle komplett nieder.

Hitze lässt Fenster zerspringen

Durch die große Hitze zersprangen am Gebäude der angrenzenden Straßenmeisterei Bad Kötzting einige Fenster, so die Polizei. Der Feuerwehr gelang es aber, ein Übergreifen des Feuers auf die Straßenmeisterei zu verhindern.

Schaden im sechsstelligen Bereich

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, so die Polizei auf BR-Anfrage. In der Halle lagerten keine Gefahrenstoffe. Außerdem ließ die günstige Wetterlage den Rauch senkrecht nach oben abziehen, so die Polizei. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Ein Vertreter der Stadt Bad Kötzting bezifferte den Brandschaden auf rund 400.000 Euro. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt, Brandfahnder der Kripo Regensburg ermitteln.