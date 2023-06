"Wird vorbeiziehen": Lindemann reagiert in München auf Vorwürfe

Lied fällt weg: Angepasste Setlist wegen Vorwürfen?

Auch der Ablauf soll sich in München, so übereinstimmende Medienberichte, von den bisherigen Konzerten der Tour unterschieden haben: Offenbar hat die Band das Lied "Pussy" gestrichen. Dieses enthält Zeilen wie "Schönes Fräulein, Lust auf mehr? Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr". Bei der Bühnenshow sitzt Lindemann auf einer phallusförmigen Schaumkanone, die in Richtung Publikum feuert.

Im Vorfeld war zudem bekannt geworden, dass es keine Row Zero geben sollte. Aus dieser seien die Frauen, so die Anschuldigungen, gezielt für die Aftershowpartys rekrutiert worden. Das Konzept für diese Feier nach dem Konzert sei ebenfalls geändert, hieß es im Umfeld der Band. Es solle nicht mehr zwei Partys geben - eine große für Fans und Band, eine kleine für Lindemann und Frauen. Künftig solle es nur noch eine Feier nach den Konzerten geben.

Witze über K.o.-Tropfen: "Die Ärzte" in der Kritik

Auch "Die Ärzte" haben sich in der Causa Rammstein zu Wort gemeldet. Kurze Videoausschnitte vom Konzert der Band in Luxemburg, die sich via Social Media verbreiten, zeigen: Die Musiker plädieren für Einvernehmlichkeit. "Das macht man nicht", erklären sie und fügen hinzu "Das ist nicht cool".

Allerdings - und hierfür erntet die Band in den sozialen Netzwerken scharfe Kritik - fallen auch Scherze über Vergewaltigungen: über Frauen, die sich wehren, über K.o.-Tropfen. Sie erwähnen sogar den Rammstein-Frontmann beim Namen: "Alter, wir kriegen so aufs Maul, wenn wir Lindemann treffen."