Rammstein spielt nach Vorwürfen vor ausverkauftem Olympiastadion

Im Münchner Olympiastadion hat am Abend das erste von vier geplanten Rammstein-Konzerten begonnen. Vom heutigen Mittwoch bis Sonntag tritt die Band vor bis zu 250.000 Fans auf. Offiziell sind alle Auftritte ausverkauft allerdings hatten mehrere Fans ihre Tickets zurückgegeben. Hintergrund sind die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs weiblicher Fans durch Rammstein-Sänger Till Lindemann.

Mehrere Fans erheben Vorwürfe

Ins Rollen gebracht wurden die Anschuldigungen durch die Irin Shelby Lynn, die auf Instagram und Twitter von ihrem Rammstein-Konzertbesuch in Vilnius berichtet. Sie sei während einer Konzertpause in einen Raum unter der Bühne geführt – wo Leadsänger Till Lindemann auf sie wartete und wütend reagiert haben soll, als sie klarmachte, dass sie keinen Sex mit ihm haben wolle. Lynn berichtet außerdem, auf den Partys der Band sei ihr und anderen jungen Frauen Alkohol gereicht worden. Sie selbst sei unter Drogen gesetzt worden und mit Erinnerungslücken und blauen Flecken aufgewacht.

Nach Shelbys Posts auf Instagram und Twitter berichteten auch andere junge Frauen von ähnlichen Vorkommnissen bei Konzerten von Rammstein. Einige schildern bedrohliche Situationen auf Aftershowpartys, manche berichten von sexuellen Handlungen. In einer Stellungnahme von Rammstein heißt es, die Vorwürfe hätten die Band sehr getroffen und man nehme sie "außerordentlich ernst". Am Dienstag wurde die sogenannte "Casting Direktorin" der Band von ihren Aufgaben entbunden. Sie soll gezielt Fans für die so genannte "Row Zero" angeworben haben.