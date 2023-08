Polizeieinsatz rund um Buchloe: Tatverdächtiger gefasst

Großer Polizeieinsatz im Allgäu: Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag in Amberg im Landkreis Unterallgäu mehrere Schüsse abgegeben. Kurz darauf beobachteten Passanten im Bereich des Bahnhofs in Buchloe einen Mann, der mit einer Schusswaffe hantierte. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen schließlich in Fürstenfeldbruck festnehmen.

Waffe war Schreckschusspistole

Weil nicht auszuschließen war, dass die Person in einen Zug eingestiegen ist, wurden auch alle infrage kommenden Züge, die kurz nach 15 Uhr in Buchloe waren, überprüft, hieß es bei der Polizei. Von einer konkreten Gefährdung für Zugreisende ging man nicht aus. Später erhielt die Polizei Anrufe wegen eines Streits auf der Straße, rund 50 Kilometer entfernt in Fürstenfeldbruck. Dort wurde der 28-Jährige festgenommen. Er hatte eine Schreckschusswaffe und Pfefferspray bei sich. Der wegen Gewalttaten vorbestrafte Mann war laut Polizei zur Bewährung auf freiem Fuß. Im Laufe des Tages wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen darüber entschieden, ob er wieder in Haft kommt.

Schreckschusswaffen täuschend echt

Laut Bundespolizei sind Schreckschusswaffen von echten Waffen oft nicht zu unterscheiden. Für Schreckschusswaffen braucht man in Deutschland noch keine Erlaubnis. Nur wer sich auch in der Öffentlichkeit tragen will, braucht dazu den kleinen Waffenschein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser plant eine Verschärfung des Waffenrechts. Demnach soll man auch für den Besitz von Schreckschusswaffen einen kleinen Waffenschein brauchen. Wann ein entsprechender Gesetzentwurf im Bundestag beraten wird, steht noch nicht fest.