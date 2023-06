Planetariums-Ausstellung macht Station in Bamberg

Einen besseren Zeitpunkt für ein Gastspiel der Planetariums-Roadshow "Universe on Tour" könnte es wohl kaum geben. Während auch in Oberfranken vielleicht noch manch einer von dem Meteoriden über Bayern spricht, können die Bamberger ab heute in einem 75 Quadratmeter großen, mobilen Planetariumszelt in die Tiefen des Weltalls eintauchen.

360-Grad-Planetariumsshow in Bamberg

Dabei geht es um aktuelle Themen aus der Astronomie und der Astrophysik. Das kostenlose Angebot wird ermöglicht von Forschungsinstituten aus der Region in Zusammenarbeit mit dem Bundesforschungsministerium. Der Besuch der 360-Grad-Planetariumsshow auf dem Maximiliansplatz in Bamberg ist noch bis kommenden Sonntag möglich.

In einem Begleitzelt können die Gäste eine Ausstellung zum Thema "Licht" besuchen und mit Forschenden aus der Region ins Gespräch kommen – und zum Beispiel Fragen zu dem oder den Meteoriden vom Montag stellen.

Mobiles Planetarium kommt auch nach München

Die bundesweite Planetariums-Show "Universe on Tour" wird im Rahmen des "Wissenschaftsjahres 2023 – Unser Universum" durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) sowie von Wissenschaft im Dialog (WiD). Für die Umsetzung und inhaltliche Gestaltung sorgten die Stiftung Planetarium Berlin und die Astronomische Gesellschaft (AG).

"Universe on Tour" besucht in diesem Jahr 15 Städte in ganz Deutschland mit dem mobilen Planetarium. Neben Bamberg macht die Ausstellung in Bayern auch in München Station: zwischen dem 5. und 9. Juli.