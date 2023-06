Meteore über Bayern: hell, häufig und meist harmlos

Unzählige Gesteinsbrocken unterschiedlicher Größe ziehen auf teilweise recht irren Bahnen durchs Sonnensystem. Die meisten Asteroiden sind sicher aufgehoben im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, dort hält sie die große Anziehungskraft des größten Planeten im Sonnensystem. Doch immer wieder geraten kleinere Objekte auch in die Erdbahn oder treffen gar die Erde.

Die Atmosphäre schützt die Erde vor Meteoriten

Die Erde ist aber durch ihre Atmosphäre ganz gut geschützt vor kosmischen Geschossen. Wie in einem Bällebad wirbeln in der Erdatmosphäre Atome und Moleküle herum: Sauerstoff, Wasser, Stickstoff, Kohlendioxid und mehr. Jeder Körper von außerhalb muss hier durch, wird durch die Reibung gebremst und dabei erhitzt - meist so stark, dass er zerbricht und vollständig verglüht.

Sternschnuppen - ein ganzer Schwarm an Meteoren

Schönstes Beispiel dafür sind Sternschnuppen: Das sind eigentlich die Dreckspuren aus Staub von Kometen, die diese bei jeder Umrundung der Sonne zurücklassen. Die Erde zieht regelmäßig durch Spuren verschiedener Kometen, so entstehen die typischen Sternschnuppenschwärme wie die Perseiden im August oder die Geminiden im Dezember. In der Regel ist aber das Aufleuchten einer Sternschnuppe nicht der verglühende Körper selbst. Der wäre viel zu klein, um sein Verglühen zu sehen. Doch das Staubkorn dringt mit solcher Wucht und Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre ein, dass es einzelne Atome in dieser zum Leuchten anregt. Wir sehen also eine Art Lichttunnel der Sternschnuppen-Bewegung.

Es gibt unter den Sternschnuppen aber auch immer wieder so große Körper, die tatsächlich selbst zu leuchten beginnen: Boliden oder Leuchtkugeln nennt man sie. Beim Perseidenstrom oder den Tauriden sind beispielsweise immer auch viele Boliden zu sehen.