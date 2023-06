Ostukraine: Tote nach Raketenangriff auf Kramatorsk

Russische Geschosse haben ukrainischen Behörden zufolge ein gut besuchtes Restaurant in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk getroffen und dabei mindestens drei Menschen getötet. In dem Restaurant "im Zentrum der Stadt" habe sich zur Zeit des Angriffs "eine große Zahl Zivilisten" aufgehalten, erklärte der Gouverneur der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Dienstag. Innenminister Igor Klymenko zufolge wurden 43 Menschen verletzt.

Ein Minderjähriger unter den Todesopfern

"Ein Restaurant und mehrere Häuser wurden beschädigt", schrieb Klymenko im Onlinedienst Telegram. Unter den aus den Trümmern geborgenen Todesopfern sei ein 2008 geborener Minderjähriger, erklärte er. Ein 2022 geborenes Kind sei verletzt worden. Zunächst war von zwei Toten und 22 Verletzten die Rede gewesen.

Am getroffenen Restaurant Pizza Ria versammelte sich bald nach dem Einschlag eine Menschenmenge, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Polizei, Rettungswagen und Soldaten waren vor Ort.

Kramatorsk unter ukrainischer Kontrolle

Wie die ukrainische Polizei mitteilte, feuerte Russland zwei Boden-Luft-Raketen vom Typ S-300 auf Kramatorsk ab.

Kramatorsk war vor dem Krieg eine Stadt mit 150.000 Einwohnern und ist die letzte Großstadt unter ukrainischer Kontrolle im Osten des Landes. Sie liegt etwa 30 Kilometer von der Front entfernt.

Mit Informationen von AFP und dpa