Beispiel Volkach: Denkmalschutz bremst Energiewende aus

Warum sich die Stadt bei der Genehmigung von Solaranlagen so schwertut und die Abwägung zwischen notwendiger Energiewende und Denkmalschutz meist zugunsten des Denkmalschutzes ausfällt, hängt auch mit der Städtebauförderung zusammen, über die schon Millionen nach Volkach geflossen sind, erklärt Bürgermeister Heiko Bäuerlein. "Wir müssen das im Benehmen mit den Fördergebern machen. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass wir keine Städtebauförderung mehr bekommen." Er betont, dass die Stadt derzeit einen Kompromiss sucht, um Bürgern auch in der Altstadt PV-Anlagen zu ermöglichen.

Solarkataster reicht Grünen nicht

Ähnlich wie im nahen Mainbernheim möchte die Stadt zunächst ein Solarkataster in Auftrag geben. Mit ihm sollen Hausbesitzer erkennen, ob eine Anlage auf ihrem Dach im Einvernehmen mit dem Denkmalschutz in Frage kommt. Den Grünen dauert das zu lange. "Wir spüren doch jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels. Wir brauchen kein Museumsdorf, und auch der Altstadtkern muss lebenswert bleiben. Deshalb müssen in der Altstadt Solarpaneele wie in jedem Baugebiet erlaubt werden", sagt Moritz Hornung, Stadtrat der Grünen in Volkach.

Rote Solarmodule als möglicher Kompromiss

Stefan Leykamm hat das Warten satt. Für seinen Carport hat er jetzt ziegelrote Solar-Module bestellt. Die sind aber weniger effizent und deutlich teurer. Der Taxi-Unternehmer kann nicht verstehen, dass der Umweltschutz und seine wirtschaftlichen Interessen hinter dem historischen Denkmalschutz zurückstehen müssen. Viele seiner Nachbarn in der Altstadt sähen das genauso.