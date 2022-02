Energiewende: Initiativen vom Stromnetz ausgebremst

Gemeinde sieht Klimaziele in Gefahr

In Regenstauf sieht man die Leitungssituation mit Sorge. Der Markt mit rund 16.000 Einwohnern hat sich selbst hohe Klimaziele gesetzt. Um klimaneutral werden zu können, sollen die erneuerbaren Energien vor Ort stark ausgebaut werden. Schon für 2030 gibt es ambitionierte Zwischenziele. Die Bereitschaft, die dafür nötigen Anlagen zu bauen, wäre da, sagt Bruno Schleinkofer, Zweiter Bürgermeister und Vorsitzender des Klimabeirats des Markts. Doch wenn die potenziellen Betreiber ihre Sonnen-Kraftwerke nicht ans Netz bringen, sieht er die Klimaziele der Gemeinde in Gefahr. Mit Blick auf die bundesweiten Herausforderungen der Energiewende sieht auch Unternehmer Dechant schwarz: "Es geht ja los im Kleinen. Wenn wir im kleinen Netz schon solche Hürden haben, wie soll das dann im Großen funktionieren?"

Regenstauf kein Einzelfall

Die Netzproblematik kennt auch Professor Markus Brautsch von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden. Er berät zahlreiche Kommunen in Energiewende-Fragen. Der Fall Regenstauf sei alles andere als ein Einzelfall. Netz-Probleme betreffen viele Städte und Gemeinden – auf allen Ebenen, sagt Brautsch. Das Netz könne an vielen Stellen die Mittagsspitzen im Sommer nicht aufnehmen, wenn viele PV-Anlagen gleichzeitig viel Strom einspeisen. Außerdem sei die Geschwindigkeit des PV-Anlagen-Ausbaus so hoch, dass die Netzbetreiber kaum mithalten können. Momentan seien allein in Bayern PV-Anlagen mit einer Leistung von 16 Gigawatt in der Projektentwicklung, sagt Brautsch. Das entspricht der Leistung von mehr als zehn Atomkraftwerken. "Darauf ist die Netzentwicklung natürlich in keiner Weise vorbereitet", sagt Brautsch.

Doch Brautsch hat auch einen Lösungsvorschlag: Kommunen einer Region sollten sich zusammenschließen und sich mit den Netzbetreibern an einen Tisch setzen. Dann könnte Kommunen-übergreifend geplant werden, wo das Netz sinnvoll ausgebaut werden soll und wo nicht. In Bayern gebe es dafür auch das Instrument der digitalen Energienutzungspläne, sagt Brautsch. Alle müssten sich aber im Klaren sein, dass so ein Plan nicht für die Schublade gemacht wird, sondern anschließend zu einem konkreten Bauplan werden muss. "Die Energiewende wird bei uns sehr sichtbar werden", sagt Brautsch.