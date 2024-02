Rissen Wölfe in der Rhön ein Pferd? Was der Labortest ergab

Das Ehepaar hatte Angst, dass ein Wolf auch ihre beiden anderen Pferden angreifen könnte - schon in der ersten Nacht habe Jennifer Söder ein Wolfspärchen in der Nähe des getöteten Pferds gesehen. Auch in der zweiten Nacht kamen zwei Wölfe nachts an die Weide, berichtet Jennifer Söder: "Mein Mann hat geschrien, geklatscht, mit einem Megafon diese lauten Signaltöne gemacht - aber die Wölfe haben sich nicht vertreiben lassen! Sie standen einfach nur da und haben ihn angestarrt." Erst als er mit einem Traktor anrückte, flüchteten die Wölfe, so die Pferdebesitzerin.

Laborergebnis nicht eindeutig: Wolf oder Hund

Hatte wirklich ein Wolf das Pferd gerissen und getötet? Eine Labor-Untersuchung des Landesamts für Umwelt sollte Klarheit bringen. Das Ergebnis ist jedoch nicht so eindeutig wie erhofft: Auch ein Hund könnte hinter dem Riss stecken.

Die Qualität der analysierten Proben sei nicht ausreichend, wie das Landesamt für Umwelt am Dienstag mitteilte. Lediglich die Gattung des Verursachers habe das Labor demnach ermitteln können: Dabei könnte es sich sowohl um einen Wolf als auch einen Hund handeln.

Pferde-Besitzer Johann Söder glaubt trotz des unklaren Ergebnisses, dass ein Wolf sein Pferd getötet hat. Nicht nur bei der ersten Nachtwache, auch in einer weiteren Nacht sei ein Wolfspaar zur Koppel gekommen, sagt er BR24 am Dienstag. Selbst durch Lärm hätten sich die beiden Tiere nicht vertreiben lassen. Seitdem stehen die Pferde der Söders sicherheitshalber in einer Halle in Kilianshof.