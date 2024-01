Totes Pferd: Hat ein Wolf das Tier in der Rhön gerissen?

Umgeben von Wiesen und Wäldern liegt Kilianshof mit seinen rund 40 Einwohnern am östlichen Fuß des Kreuzbergs. Die Lage des Ortsteils der Gemeinde Sandberg im Landkreis Rhön-Grabfeld sei besonders ruhig, heißt es auf der Internetseite der Rhöner Walddörfer. Mitten in der Idylle ist nun ein Pferd gerissen worden, möglicherweise von einem Wolf. Am vergangenen Samstag war das Pferd auf einer Weide bei Kilianshof tot aufgefunden worden – mit schweren Verletzungen am Hinterleib.

Schon öfter Wölfe in der Gegend gesichtet

Wie die erste Bürgermeisterin Sonja Reubelt (CSU) auf Anfrage von BR24 mitteilt, könnten ein oder mehrere Wölfe das Pferd gerissen haben. Bisher sei das jedoch reine Spekulation. Untersuchungen sollen das klären. "Bei uns in der Gegend wurden aber schon öfter Wölfe gesichtet", sagt die Bürgermeisterin. "Sollte es sich bewahrheiten, dass ein Wolf der Verursacher war, muss man ernsthaft über eine Entnahme nachdenken." Nach Reubelts Einschätzung wäre es der erste Wolfsriss eines Pferdes in der Rhön.

Proben für Laboranalyse entnommen

Ein Mitglied des Netzwerks "Große Beutegreifer" hat den Pferde-Kadaver vor Ort untersucht, wie das Landesamt für Umwelt (LfU) bestätigt. Dabei wurden Proben für die genetische Analyse sichergestellt. Diese werden derzeit im Senckenberg-Forschungsinstitut, Fachgebiet Wildtiergenetik, im hessischen Gelnhausen analysiert. Das dortige Labor fungiert seit 2010 als Referenzzentrum für die Wolfsgenetik in Deutschland. Die durchschnittliche Auswertungszeit einer Probe beträgt in etwa zehn Werktage, so das LfU. Je nach Qualität der Proben seien dann gegebenenfalls weitere Rückschlüsse auf den Verursacher möglich.

Zudem veranlasste das LfU eine sogenannte Zweitdokumentation am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Erlangen. Dabei wird der Kadaver auf mögliche Hinweise zu großen Beutegreifern untersucht. In der Rhön wurden in den vergangenen Jahren mehrfach Nutztiere wie Schafe und Ziegen von Wölfen gerissen.