Oberfranken lockt mit kostenlosen Eintritten am Museumstag

Der Internationale Museumstag findet in diesem Jahr zum 46. Mal statt. Er wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen. Das Ziel des Tages ist es, auf die Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen. Der Museumstag wird bundesweit vom Deutschen Museumsbund koordiniert. An dem Aktionstag beteiligen sich an diesem Sonntag auch Museen in Oberfranken.

Mythische Figuren der Wagner-Oper in Bayreuth

In Bayreuth können Interessierte bei freiem Eintritt das Richard Wagner Museum erkunden. Unter anderem können Kinder ab sieben Jahren gemeinsam mit einer Museumspädagogin die mythischen Figuren der Wagner-Opern kennenlernen, heißt es auf der Website des Museums. Auch das Franz-Liszt-Museum und das Jean-Paul-Museum in Bayreuth haben am Sonntag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Aktion für Kinder auch in Bamberg

In Bamberg laden am Sonntag unter anderem die Museen rund um den Domberg bei freiem Eintritt und kostenlosen Führungen zum Entdecken ein. Das Diözesanmuseum hat zwischen 10 Uhr und 17 Uhr geöffnet, das Historische Museum zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, die Staatsbibliothek zwischen 11 Uhr und 17 Uhr und die Neue Residenz zwischen 9 Uhr und 18 Uhr. Auch in Bamberg gibt es für Kinder am Internationalen Museumstag Mitmachaktionen in den Museen.

Ermäßigter Eintritt in Coburg

In Coburg steht am Sonntag zwischen 11 Uhr und 17 Uhr auf der Veste Coburg und im Schloss Ehrenburg ein Familientag an. Im Schloss und im Innenhof können die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher spielerisch die Etikette, die Kleidung und die Architektur der barocken Zeit entdecken, heißt es auf der Website der Kunstsammlungen. Auf der Veste können Familien und Besucherinnen und Besucher im Burghof historisches Handwerk kennenlernen, oder das Coburger Wahrzeichen bei verschiedenen Führungen entdecken. Für die Veste und Schloss Ehrenburg gelten am Internationalen Museumstag ermäßigte Eintrittspreise. Zwischen der Innenstadt und der Veste fährt der "Veste-Express" an diesem Tag kostenlos.