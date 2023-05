Internationaler Museumstag: Sehen, was nicht ausgestellt ist

Der internationale Museumstag wurde 1978 ins Leben gerufen. Um das Bewusstsein dafür zu schaffen, was Museumsarbeit alles ausmacht, ist der Blick hinter die Kulissen wesentlicher Teil des Angebots am Museumstag, erklärt Dirk Blübaum, Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern: "Normalerweise sind etwa 15 Prozent von dem, was ein Museum hat, ausgestellt. Das andere ist im Depot, wir haben als Museen ja auch eine Archiv-Funktion. Sie sehen also normalerweise nur die Spitze des Eisbergs."

Großes Thema: Nachhaltigkeit

Vom Besuch des Textildepots im Museum Wasserburg bis zum Werkstattgespräch über die Digitalisierung alter Buchschätze in der Staatsbibliothek Bamberg sollen Rundgänge und Gespräche Einblicke in Archive und Arbeitsprozesse bieten und so eine Ahnung vermitteln, was unter der Eisberg-Spitze los ist.

Einendes Thema in diesem Jahr: die Nachhaltigkeit. Als Orte des Bewahrens sind Museen per se nachhaltig. Was deren Energieverbrauch betrifft, bleibt allerdings einiges zu tun, um den Bedarf zu senken, ohne Abstriche bei konservatorischen Anforderungen und dem entsprechenden Raumklima zu machen.

Nicht zuletzt hat eine nachhaltige Museumsentwicklung soziale Aspekte. Denn ohne möglichst breites Publikum, das neu nachkommt: keine Zukunft. Daher, so Dirk Blübaum, ist der Eintritt ins Museum am Sonntag auch fast überall frei.

