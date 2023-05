Schlüsselübergabe für Nazi-Immobilie in Oberprex geplant

Beim Hausbau findet eine Schlüsselübergabe mitunter in feierlichem Rahmen statt, wenn der Bauherr sein fertiggestelltes Domizil beziehen kann. In Oberfranken findet demnächst eine eher widerwillige Schlüsselübergabe statt. Das ist die Folge eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig.

Schlüssel von Immobilie Oberprex noch "im amtlichen Gewahrsam"

Das Gericht hatte nach fast zehnjährigem Rechtsstreit nämlich entschieden, dass die Beschlagnahmung einer Immobilie in Oberprex im Landkreis Hof – in dem Neonazi-Treffen stattfanden – durch den Freistaat Bayern nicht rechtens gewesen war. Deshalb muss die Immobilie wieder in den Besitz der Mutter von Tony Gentsch, der eine führende Position in der inzwischen verbotenen Neonazi-Vereinigung "Freies Netz Süd" hatte.

Und weil sich der Schlüssel für das Haus "im amtlichen Gewahrsam der Regierung von Oberfranken" befindet, wie das Innenministerium auf BR-Anfrage mitteilt, braucht es nun einen Termin für die Schlüsselübergabe. Der steht bislang noch nicht fest.

Gebäude befindet sich in "verfallenem Zustand"

Sicher scheint unterdessen, dass das Haus im Laufe der vergangenen Jahre keine Wertsteigerung erlebt haben dürfte. "Bei einer Besichtigung des Anwesens Ende 2014 stellte die Regierung von Oberfranken fest, dass sich das Gebäude bereits in einem so verfallenen Zustand befindet, dass weitere Erhaltungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich wären", teilte das Innenministerium weiter mit.