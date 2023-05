Schneepflugmeisterschaft bei 24 Grad: Bayerns Premieren-Turnier

Nein, Schnee liegt in Marktredwitz gerade keiner – und das wird voraussichtlich auch erst einmal so bleiben: Sommerliche 24 Grad meldet der Wetterdienst für Sonntag. Wer in dem Ort im Landkreis Wunsiedel aber derzeit ahnungslos am städtischen Bauhof vorbeikommt, wird sich womöglich wundern, warum Unimogs mit vorne montierten Räumschildern über das Gelände brettern. Der Grund: Hier im Fichtelgebirge finden am Sonntag die ersten bayerischen Schneepflugmeisterschaften statt. Und einen Tag davor läuft bereits das freie Training.

Bewusstsein für den Winterdienst soll geschaffen werden

Geschicklichkeit, Präzision und Schnelligkeit – diese Eigenschaften sollten die Teilnehmer mitbringen. Insgesamt treten 20 Teams von Straßenmeistereien, Kreisbauhöfen und Kommunen aus ganz Bayern gegeneinander an. Zu meistern gilt ein Parcours aus kurvigen Abschnitten – und statt Schnee werden Blechtonnen geschoben.

Die bayerische Schneepflugmeisterschaft ist nicht nur der Vorentscheid für die Deutsche Meisterschaft. Mit der Veranstaltung soll auch in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die psychischen und physischen Belastungen im Winterdienst geschaffen werden, heißt es vorab von der Stadt Marktredwitz. "Die Bürger sollen sensibilisiert werden, wie schwer solche Fahrzeuge zu fahren sind – und dass sie ihr Auto im Winter vielleicht mal anders hinstellen", sagt Bauhofleiter und Turnierorganisator Roland Sommer im BR-Gespräch. Der Wettbewerb unter der Schirmherrschaft von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll zudem junge Menschen für den Beruf begeistern.

Winterdienst-Turnier im Mai: "Wenn's schneit, müssen wir arbeiten"

In Marktredwitz steigt die Vorfreude als Ausrichter des in diesem Ausmaß erstmaligen Turniers. "Das Team hat sich richtig ins Zeug gelegt für eine gute Veranstaltung. Da bin ich bin mächtig stolz", sagt Oberbürgermeister Oliver Weigel (CSU) dem BR. Dass das Turnier übrigens nicht im Winter unter realen Bedingungen stattfindet, hat einen simplen Grund: "Wenn's schneit, müssen wir arbeiten", erklärt Bauhofleiter Sommer.

Die Wettkämpfe werden ab 10 Uhr auf dem Gelände des städtischen Bauhofs in der Böttgerstraße 10 ausgetragen. Besucher sind bei der kostenlosen Veranstaltung erwünscht. Die nordbayerischen Schneepflugmeisterschaften, die vor fünf Jahren ebenfalls in Marktredwitz stattgefunden hatten, verfolgten 5.000 Zuschauer live vor Ort. Ähnlich viele Zuschauer werden am Sonntag erwartet.