Nürnbergs City soll bunter und lebendiger werden

Schneeregen am Ehekarussell, dem zentralen Brunnen am Eingang zur Nürnberger Fußgängerzone. Die äußeren Bedingungen sind nicht optimal, um die Pläne für den Umbau der Breiten Gasse vorzustellen. Wirtschaftsreferentin Andrea Heilmaier (CSU) und Baureferent Daniel Ulrich (parteilos) trotzen an diesem Nachmittag den widrigen Umständen. Sie stellen ihren Plan vor, wie die Fußgängerzone künftig aussehen soll.

Nürnberg hat, wie viele andere Städte auch, mit einem Umbruch im Einzelhandel zu kämpfen. Online boomt, Warenhäuser werden geschlossen, Bauträger gehen Pleite, Warenhäuser stehen seit langem leer. In Nürnberg sind das die ehemalige Galeria-Kaufhof-Filiale in der Königstraße und das Einkaufszentrum City-Point in der Breiten Gasse. Dazu kommen aktuell viele weitere leerstehende Geschäfte. "Leerstand ist das Schlimmste, was einer Innenstadt passieren kann", sagt Ulrich.

Sitzen ohne Konsumzwang

Die Nürnberger Einkaufsstraßen seien in die Jahre gekommen. "Wir müssen die Innenstadt neu denken", sagt der Baureferent. "Sie wird nicht ganz anders werden, denn sie ist nicht wirklich schlecht." Trotzdem muss etwas getan werden. Das Straßenpflaster in der Breiten Gasse soll erneuert, weitere Bäume gepflanzt werden. Außerdem soll die Aufenthaltsqualität durch zusätzliche Sitzmöglichkeiten verbessert werden. "Man muss sich niederlassen können, ohne etwas konsumieren zu müssen", findet Ulrich.

Mehr Events in der Fußgängerzone

Nürnbergs Wirtschaftsreferentin Andrea Heilmaier (CSU) will es den Händlern in der Innenstadt leichter machen, ihre Waren auf der Straße präsentieren zu können und Verkaufs-Events zu veranstalten. "Das wird weniger restriktiv gehandhabt als früher", sagt Heilmaier, die seit Mitte September 2023 im Amt ist. Sie will damit das Eigenengagement der Händler unterstützen. "Wir wollen einfach mehr Leben, mehr Innenstadt, mehr Angebot schaffen."

Hausbesitzer müssen mitziehen

Außerdem will die städtische Wirtschaftsförderung die Hausbesitzer mit ins Boot holen. Ohne die wird der Umbau nicht gelingen. Da sind sich Heilmaier und Ulrich sicher. Dazu sind mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Wirtschaftsreferat in den kommenden Monaten unterwegs. So soll es gelingen, dass sich speziell in der Breiten Gasse, die früher eine reine Einkaufsstraße war, mehr Gastronomie ansiedelt. Viele Hausbesitzer seien gar nicht so sehr auf die Einnahmen aus der Vermietung angewiesen. Vor allem diese will das City-Team überzeugen, ihre leerstehenden Geschäfte an Kneipen und Cafés zu vermieten – auch wenn die Renditen dann geringer seien als beim klassischen Einzelhandel

Ehemalige Rotlichtmeile als Vorbild

Modell für die Umgestaltung soll die Luitpoldstraße sein. Die ehemalige sündige Meile der Stadt wurde aufwändig saniert. Statt Peep-Shows und Rotlicht bestimmt inzwischen Gastronomie das Bild – und die Straße lebt. Einen ähnlichen bunten Mix mit mehr Kultur, Freizeit und Gastronomie stellt sich Baureferent Ulrich auch für die Breite Gasse vor. "Sie ist derzeit schon sehr handelslastig." Im Frühsommer sollen die Pläne dem Stadtrat vorgestellt werden. "Wir werden dann zügig ans Werk gehen", sagt Ulrich.