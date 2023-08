Nürnberg: Pop-Up-Stores gegen triste Innenstadt-Leerstände

In der Woche vor der Ladenöffnung gibt es für Christian Shuster und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch einiges zu tun. Quasi aus dem Nichts soll in der Hans-Sachs-Gasse 9 in Nürnberg aus einem leerstehenden Geschäft ein schicker Modeladen entstehen. Normalerweise vertreibt Shuster seine Ware in seinem Onlineshop "Mit Ecken und Kanten". Jetzt aber haben sich er und sein Team dazu entscheiden, einen Pop-Up Store in der Innenstadt zu eröffnen. Das heißt, das Geschäft wird nur für einen kurzen Zeitraum betrieben. Vermieterin ist die Stadt Nürnberg. Um sich den Kauf von teurer Einrichtung zu ersparen, war einiges an Kreativität gefragt.

Second-Hand-Einrichtung

Die Regale beispielsweise sind die, die sonst im Lager mit Kartons befüllt sind. Eher zufällig hat Christian Shuster bei seinem Nachbarn einen Teppich gefunden, den dieser loswerden wollte und der nun den Boden des Pop-Up-Stores schmückt. Die Ladentische hat das Team aus alten Europaletten selbst zusammengebaut. Insgesamt ist eine Einrichtung entstanden, die das Image und das Konzept des Unternehmens unterstreicht.

Kleine Macken, kleiner Preis

Die Idee von "Mit Ecken und Kanten" ist es, nachhaltige B-Ware zu günstigen Preisen zu verkaufen. Die Artikel haben kleine Schönheitsfehler, stammen aus alten Kollektionen oder sind schlichtweg falsch verpackt. Während die Hersteller selbst solche Produkte oftmals nicht mehr verkaufen, kann Christan Shuster die Ware im Schnitt 30 Prozent günstiger an die Kunden bringen.

Zum Sortiment gehören Mode für Herren und Damen, Sport- und Gesundheitsartikel, Naturkosmetik und Dekoartikel. Dabei bietet "Mit Ecken und Kanten" ausschließlich Ware von fairen und nachhaltigen Marken an. Auch beim Versand wird darauf geachtet, dass die Verpackungsmaterialen recycelbar sind und mehrmals zur Verwendung kommen.

Große Vielfalt an Mietern

Silvia Kuttruff von der Stadt Nürnberg ist Dienststellenleiterin der Wirtschaftsförderung und begleitet das Projekt. Seit zwei Jahren versucht die Nürnberger City Werkstatt gegen Leestände in der Innenstadt vorzugehen. Das Ziel ist die befristete Zwischennutzung von Ladenlokalen, bis feste Mieter gefunden sind. Pop-Up-Stores sollen jungen Unternehmen die Möglichkeit geben sich zu präsentieren und Abwechslung in den Lokalen Einzelhandel bringen.

Die Immobilie in der Hans-Sachs-Gasse vermietet die Stadt aktuell für eine Kaltmiete von 320 Euro. Bisher wurde das Angebot von einer Fotografin, zwei Malerinnen, einem Keramikhändler und zum Verkauf von Handtaschen genutzt. Für Silvia Kuttruff sind auch gemischte Konzepte denkbar. So könnte zukünftig auch ein Mix aus Gastro, Kultur und Handel im Laden Platz finden.

Am Freitag, 01.09.23 um 16 Uhr öffnet der Kurzzeit-Laden von "Mit Ecken und Kanten" seine Pforten. Einen Monat lang werden Christian Shuster und sein Team hier nun Erfahrungen sammeln, ehe sich dann wieder neue Mieter im Nürnberger Pop-Up-Store versuchen dürfen.