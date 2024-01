Nach Galeria-Insolvenzantrag: Ungewissheit auch in Nürnberg

Der dritte Insolvenzantrag des Warenhauskonzerns Galeria wirkt sich auch auf den Standort in Nürnberg aus. Auch wenn hier die erneute Hiobsbotschaft nicht ganz überraschend kam. Schon in den vergangenen Tagen hatte sich abgezeichnet, dass eine mögliche Insolvenz der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof kurz bevorstehen könnte, erklärt der Betriebsratsvorsitzende bei Galeria an der Lorenzkirche in Nürnberg, Thomas Vieweg, im BR-Gespräch am Dienstag. Nun hat die Warenhauskette beim Amtsgericht Essen einen Insolvenzantrag gestellt.

Keine große Unruhe bei Galeria in Nürnberg

"Natürlich ist es im ersten Augenblick ein Rückschlag", so Vieweg. Es sei gleichzeitig aber auch eine Chance, sich von dem bisherigen Eigentümer Signa und aus der Umklammerung der teuren Mieten zu lösen. Große Unruhe könne Vieweg bei den Mitarbeitenden der Nürnberger Filiale nicht spüren. Als ehemaliges Karstadt-Haus sei man bereits erfahren, was drohende Insolvenzen angeht.

Nürnberg: "Glauben fest an diesen Standort"

Bei der Stadt Nürnberg will man sich unterdessen nicht an möglichen Spekulationen über die Zukunft der Galeria-Filiale beteiligen. Die Wirtschaftsreferentin der Stadt, Andrea Heilmaier, spricht angesichts des erneuten Insolvenzantrags von "keiner schönen Nachricht". Sie stellt im BR-Interview aber auch klar: "Wir glauben fest an diesen Standort und werden dafür kämpfen. Wir halten das Kaufhaus für einen Magneten in der Innenstadt, das haben wir auch im Weihnachtsgeschäft gesehen." Als Nächstes müsse nun geprüft werden, ob die Stadt Nürnberg auch in diesem Insolvenzverfahren Gläubiger ist.

Galeria? Karstadt? Kaufhof? Nur noch ein Kaufhaus in Nürnberg

Die Galeria-Karstadt-Kaufhof-Situation in Nürnberg ist etwas verworren: In Nürnberg-Langwasser gab es einst einen Karstadt, den zuletzt die Modekette Aachener wiedereröffnet hat. In der Innenstadt hat seit Mitte Juni 2023 die ehemalige Galeria-Filiale in der Nürnberger Königstraße geschlossen. Bis zum heutigen Tag betreibt Galeria in Nürnberg also nur noch die Filiale an der Lorenzkirche. Hier sind etwa 230 Mitarbeitende beschäftigt. Und für diesen Standort kämpft die Stadt Nürnberg auch weiterhin.

Onlinehandel soll weiterlaufen

Die gute Nachricht: Alle Filialen und der Onlinehandel von Galeria-Kaufhof sollen deutschlandweit weiterlaufen, eine Zerschlagung der Warenhausgruppe soll es laut der Geschäftsleitung nicht geben. Ob und wie es mit den Filialen und seinen deutschlandweit 15.000 Mitarbeitenden in Zukunft weitergeht, bleibt fraglich – und hängt nicht zuletzt davon ab, ob ein neuer Investor gefunden wird.