Winterwetter: Kurze Atempause, dann wird's wieder eisig

Glatteis hatte zahlreiche Unfälle zur Folge

Laut Polizei sind in der Oberpfalz seit Mittwochmorgen 25 Verkehrsunfälle wegen Glätte passiert, die meisten davon in Stadt und Landkreis Regensburg. Vier Menschen wurden dabei leicht verletzt, meist blieb es aber bei Blechschäden, so ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Die meisten Verkehrsteilnehmer haben nach dem gestrigen Schreck ihre Fahrweise scheinbar dem Wetter gut angepasst, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern auf BR-Anfrage. Eisregen und Straßenglätte haben seit gestern in Niederbayern nur zu wenigen Unfällen geführt. Schwer verletzt wurde niemand. Auch am frühen Donnerstagmorgen meldeten einzelne Polizeidienststellen in Niederbayern auf BR-Anfrage kaum Unfälle.

In Oberfranken musste die A73 bei Rödental im Landkreis Coburg nach zwei Unfällen für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Zuerst hatte ein Mann auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren; kurz darauf rutschte ein zweites Fahrzeug wenige Meter daneben ebenfalls in die Leitplanke. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Inzwischen hat sich auch in Oberfranken die Wetterlage entspannt.

Im Allgäu konnte die Polizei bereits am Mittwochnachmittag eine erste Entwarnung geben. Waren vormittags glättebedingt noch rund 30 Unfälle auf den Straßen gezählt worden, habe sich die Lage nachmittags deutlich entschärft, so das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Nur noch vereinzelt seien Autos ins Rutschen gekommen.

Bei Coburg in Oberfranken wurden in der Nacht auf Donnerstag zwei Männer leicht verletzt, als sie kurz hintereinander mit ihren Autos in eine Leitplanke prallten, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein 44-Jähriger verlor demnach auf der Autobahn 73 die Kontrolle über sein Auto und prallte zweimal in die Leitplanke. Gemeinsam mit Helfern sicherte er die Fahrbahn mit Warndreiecken. Ein 51 Jahre alter Autofahrer erkannte die Unfallstelle zu spät und prallte mit seinem Wagen gegen die Leitplanke.

Hessen und Rheinland-Pfalz kämpfen weiter mit Glätte

In der Mitte Deutschlands sorgen Glätte und Schnee dagegen auch heute für erhebliche Behinderungen. Auf den Autobahnen in Hessen und Rheinland-Pfalz gab es in der Nacht teils kilometerlange Staus. Hunderte Fahrzeuge blieben hängen.

Der Flughafen Frankfurt hat wegen der anhaltenden Glättegefahr schon vorsorglich rund 300 Flüge gestrichen - etwa ein Drittel aller Starts und Landungen.