Leere Regale, Tränen, Wut: Die letzten Tage des Kaufhof Nürnberg

Der Anblick ist trostlos. Fast das gesamte Erdgeschoss der Galeria-Kaufhof-Filiale an der Königstraße ist leergeräumt. Einige Wühltische stehen noch vor den Kassen. Viele Neugierige sind gekommen. Chancen auf ein Schnäppchen haben sie kaum. Es gibt fast nichts mehr. Im Angebot sind: Weihnachtsbäume aus Plastik, einige Tüten mit Konfetti, ein Fünferpack mit Dankeskarten, ein Posten mit extrem reduzierten Handtaschen. Viele Produkte wurden extra für den Ausverkauf herangeschafft, erzählen Mitarbeiter. "Im Sortiment von Galeria Kaufhof gab es so etwas nie", sagt eine Verkäuferin. Umtausch ausgeschlossen steht groß an den Kassen.

Nur eine Filiale in Nürnberg kann bleiben

Lange haben die Kaufhof-Belegschaft, die Gewerkschaft Verdi und die Stadt Nürnberg dafür gekämpft, dass die Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen in Nürnberg erhalten werden können. Doch nur das Kaufhaus an der Lorenzkirche wird es weiterhin geben. Die Häuser in Langwasser und in der Königstraße machen am Samstag (17.06.2023) dicht. Im Franken-Center in Langwasser wird eine Modekette den Laden weiter betrieben. Wie es mit dem Kaufhof in der Königstraße weiter geht, ist völlig offen. Hier wird alles verkauft. Auch das Inventar und die Schaufensterpuppen.

Job-Angst macht Mitarbeiter krank

Die Stimmung bei der Belegschaft ist entsprechend schlecht, sagt Robert Fritzlaff, Betriebsrats-Chef der Filiale: "Es gab schon viele Tränen und morgen, wenn endgültig Schluss ist, wird es nochmal richtig emotional werden." Die Stammbelegschaft zählte zum Schluss 79 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon ist aber nicht einmal mehr die Hälfte da. "Viele sind psychisch so mitgenommen, dass sie krank geworden sind. Die schaffen das nicht", sagt der Betriebsrat. "Das ist so, als ob ein Fremder in dein Wohnzimmer kommt und die Lampe rausträgt. Und dann den Tisch. Und dann kommt er nochmal und bittet dich aufzustehen, damit er auch das Sofa noch mitnehmen kann"

Verzicht auf Gehalt hat nichts gebracht

Einige seiner Kollegen hätten bereits einen neuen Job gefunden. Viele haben außerhalb des Einzelhandels gesucht. "Vom Handel hatten sie die Nase voll", so Fritzlaff. "Die zeigen dann ihre Verträge und haben auf einmal Anspruch auf Weihnachtgeld und Urlaubsgeld." Das gibt es bei Galeria Karstadt Kaufhof schon lange nicht mehr. Auf bis zu 5.500 Euro haben die Beschäftigten pro Jahr verzichtet, hat die Gewerkschaf Verdi ausgerechnet. Der Beitrag der Belegschaft, um den Konzern zu retten. Gebracht hat es jedenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Kaufhof in der Nürnberger Königstraße Nullkommanichts. Und das macht sie nicht nur traurig, sondern wütend.

Ohne die Stadt geht gar nichts

Konkrete Pläne, wie es mit dem leeren Kaufhaus mit einer Verkaufsfläche von rund 15.000 Quadratmetern weitergehen wird, gibt es noch nicht. Aber das Gebäude ist so zentral in der Innenstadt gelegen, dass es nicht lange leer stehen wird, meint Nürnbergs Bau- und Planungsreferent Daniel Ulrich (parteilos). Ein Abriss jedenfalls wird nicht in Frage kommen. Denn das Kaufhaus in der Altstadt steht unter Ensembleschutz.

"Außerdem hat die Stadt Nürnberg ein Vorkaufsrecht", erläutert Ulrich. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Stadt die Immobilie kaufen wird. Aber sie kann mit den Kaufinteressenten verhandeln. Und so kann sie die gewünschte Nutzung sicherstellen. "Der Schwerpunkt wird weiterhin auf dem Einzelhandel liegen, vielleicht mit etwas Gastronomie und eine Zahnarztpraxis oder etwas Ähnlichem", sagt Ulrich.

OB pocht auf "wertige Zwischennutzung"

Und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) bekräftigt: "Der Standort muss angesichts seiner Lage im Herzen der Stadt ein Einzelhandelsstandort bleiben. Darauf legen wir in unseren Gesprächen mit den Immobilieneigentümern Signa-Gruppe und RFR-Gruppe großen Wert." Um einen längeren Leerstand zu vermeiden, drängt die Stadt nach Königs Worten "auf eine wertige Zwischennutzung" für den Zeitraum bis zu einer neuen Entwicklung. Die Stadt habe bereits entsprechende Fördermittel beim Freistaat Bayern beantragt.