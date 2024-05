Nürnberg: Linksradikale verhaftet – Bundesanwalt ermittelt

Im Nürnberger Szenestadtteil Gostenhof ist am Montag eine linksradikale Aktivistin festgenommen worden. Hannah S. werden die Mitgliedschaft in einer linksextremistisch motivierten kriminellen Vereinigung und zwei Körperverletzungsdelikte vorgeworfen. Wie die Bundesanwaltschaft dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, wird Hannah S. noch am Montag einem Ermittlungsrichter in Karlsruhe vorgeführt, der über einen Haftantrag entscheiden muss. Am Montagmorgen hatte das zuständige Landeskriminalamt Sachsen mit Unterstützung der Polizei in Mittelfranken ihre Wohnung in Nürnberg durchsucht. Nach BR-Informationen fand die Durchsuchung in der Müllnerstraße statt.

Linksradikale soll an Übergriffen auf Neonazis beteiligt gewesen sein

Hannah S. soll im Februar des vergangenen Jahres an Angriffen auf vermeintliche Teilnehmer des rechtsextremen SS-Gedenkmarsches, dem "Tag der Ehre" in Budapest, beteiligt gewesen sein – so der Vorwurf der Ermittler. Die Frau soll mit weiteren Beschuldigten am 10. und 11. Februar 2023 in zwei Fällen Personen verfolgt und mit Schlagstöcken angegriffen haben. Bei den Übergriffen wurden laut Behördenangaben mehrere Personen verletzt, einige von ihnen schwer. Wegen dieser Übergriffe fahnden deutsche und ungarische Behörden seit Monaten öffentlich nach den deutschen Tatverdächtigen. Nach Hannah S. wurde bislang allerdings nicht öffentlich gesucht.

Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe der europäischen Neonazi-Szene entwickelt. Zu ihren Organisatoren gehört unter anderem der ungarische Ableger des in Deutschland verbotenen "Blood and Honour"-Netzwerkes. Auch deutsche Neonazis besuchen den Marsch regelmäßig.

Solikreis demonstriert in Nürnberg

In Nürnberg hat sich in Reaktion auf die Festnahme ein linker "Solikreis" gebildet, der am Abend zu einer Solidaritätskundgebung in Gostenhof aufgerufen hat. "Diese erneute Hausdurchsuchung zeigt einmal mehr deutlich, wo der Staat seine Feinde ausgemacht hat. Es soll hier gezeigt werden, dass aktive Antifaschist*innen immer damit rechnen müssen, kriminalisiert zu werden" so Alex Schmidt vom Solikreis Nürnberg. Auch vor der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe soll gegen die Festnahme von Hannah S. demonstriert werden. Die Bundesanwaltschaft will sich am Dienstag zur Festnahme äußern.