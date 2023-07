Nürnberg Digital Festival: Risiken und Chancen der KI im Fokus

Mit wenigen Mausklicks kopiert Sabrina Weyh an ihrem Computer einen Text aus einer Dienstanweisung, wie sie in jedem Büro zu finden ist, in das KI-Programm "capito digital". Sie ist die Leiterin des Zentrums für barrierefreie Kommunikation der Rummelsberger Diakonie und übersetzt schwer verständliche Texte mit Hilfe von KI in "Leichte Sprache" - also eine speziell geregelte einfache Sprache.

KI liefert schnelle Ergebnisse

"60 Prozent der Bevölkerung in Deutschland versteht Texte nur bis zu der Sprachstufe B1. Aber sehr viel mehr Informationen, die wir in unserem Alltag bekommen, fangen erst ab einem höheren Sprachniveau an", betont Sabrina Weyh.

Eine Dienstanweisung, wie diese, verstehen viele Menschen nur schwer oder gar nicht.

Das Herunterladen von Daten aus dem Internet, die einen Schaden für das Unternehmen verursachen können oder gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen, ist untersagt.

Zwei Klicks und eine Sekunde später. Das macht die Künstliche Intelligenz aus dem Satz:

Es ist verboten, Daten aus dem Internet herunterzuladen, die dem Unternehmen schaden oder gegen Gesetze verstoßen können.

Sabrina Weyh ist aber noch nicht ganz zufrieden. "Die KI muss noch viel lernen. Sie unterstützt uns und wir verbessern und optimieren dann den Text", sagt Weyh. Bei seitenweise Text, gehe das Übertragen mit KI aber deutlich schneller. Ihre Arbeit stellt sie in dieser Woche beim Nürnberg Digital Festival vor.

Nürnberg Digital Festival: KI im Fokus

Das Festival setzt in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf KI. "KI wird viele Veränderungen in der Gesellschaft anstoßen. Darüber wollen wir beim Nürnberg Digital Festival diskutieren", sagt Ingo Di Bella, Geschäftsführer des Festivals. Es geht um die Chancen aber auch Risiken der Künstlichen Intelligenz. "Wir sind es nicht gewohnt, mit Systemen umzugehen, die einen gewissen Raum haben, wie sie reagieren", sagt Florian Bailey, Mitbegründer des Festivals und KI-Experte.

KI bringt Risiken und Chancen

Vorbehalte sind in der Gesellschaft da. Es geht um ethische Fragen und Datenschutz. "Was macht das System mit den Daten? Nach welchem Algorithmus fällt es Entscheidungen? Das ist ein Raum, der reguliert werden muss", betont Bailey. Gleichzeitig öffne sich ein Raum mit vielen neuen Möglichkeiten. "KI ist eine große Chance. Es tut gut, mit mehr Technologieoffenheit das Thema anzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen", so Bailey.

KI und Biometrische Daten: Der BR beim Nürnberg Digital Festival

Auch der Bayerische Rundfunk ist beim Nürnberg Digital Festival vertreten. Entwickler des BR präsentieren, wie KI dabei hilft, regionale Audio-Nachrichten genau den Nutzern anzuzeigen, die in der betreffenden Region auch leben. In einem Vortrag berichten BR-Reporter, wie biometrische Daten Menschen in Afghanistan in Lebensgefahr bringen.

Bis zum 13. Juli bietet das Nürnberg Digital Festival mehr als 300 Veranstaltungen. Viele sind kostenlos.