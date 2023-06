Prognose: KI trifft vor allem gut bezahlte Jobs

KI trifft vor allem gut bezahlte Jobs

Künstliche Intelligenz ist nicht billig: ChatGPT wird zwar aktuell gratis zur Verfügung gestellt, doch das geht nur, weil Microsoft große Summen in die Technologie investiert. Firmen, die große Sprachmodelle einsetzen, werden in Zukunft aber dafür bezahlen müssen.

Das bedeutet, das die KI-Welle vor allem auf gut bezahlte Jobs treffen könnte: Wissensarbeiter mit hohen Qualifikationen könnten die Automatisierung ihrer Arbeit am meisten zu spüren bekommen. Denn je teurer ein Angestellter, desto höher das Einsparpotential für den Arbeitgeber.

Das würde auch bedeuten, dass KI andere Folgen haben dürfte als bisherige Automationswellen. Während der Industriellen Revolution etwa waren es vor allem niedrig bezahlte Arbeiterjobs, die durch Maschinen ersetzt wurden. KI-Investments jedoch würden zu einer "Verflachung der Firmenhierarchie" führen, so die McKinsey-Autoren. Sie führten zu "mehr Angestellten auf dem Junior-Level, und weniger Angestellten in Führungsrollen".

Keine Lösung für den Fachkräftemangel

Künstliche Intelligenz wie ChatGPT, sogenannte "Generative KI", hat zudem wenig Einfluss auf die physische Welt. Sie lebt in der Welt der Software, der Daten und Sprache. "Das bedeutet, generative KI hat größere Auswirkungen auf Wissensarbeit, die mit höheren Gehältern und Qualifikationen assoziiert ist", heißt es im Bericht.

Könnte künstliche Intelligenz vielleicht sogar dabei helfen, den Fachkräftemangel in Deutschland etwas einzudämmen? Allzu viel Hoffnung sollte man sich hier nicht machen – zumindest nicht in der näheren Zukunft. Denn besonders wird in Berufen wie der Pflege und dem Handwerk gesucht. Dort, wo nur wenig am Bildschirm gearbeitet wird, verspricht die KI bislang nur wenig Linderung.