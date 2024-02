Nürnberg: Habeck im Bürgerdialog - Bauern protestieren

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird heute Abend in Nürnberg zu einem Bürgerdialog im Haus der Wirtschaft der IHK erwartet. Vor der Veranstaltung ruft der Bayerische Bauernverband zu einer Kundgebung auf. Traktoren werden zwar nicht vor dem Haus der Wirtschaft nahe des Nürnberger Hauptmarktes auffahren, so der Verband. Dennoch rechnet der Bauernverband mit mehreren Hundert Teilnehmern bei der Kundgebung. Sie steht unter dem Motto "Schluss mit Reden. Jetzt Landwirtschaft und Wirtschaft stärken".

"Deutschlands Konjunktur hinkt"

Auch zahlreiche Wirtschaftsverbände schließen sich dem Protest an, zum Beispiel die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) und der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Die Wirtschaftsverbände mahnen, dass sich die Standortbedingungen für Unternehmen in Deutschland in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert haben.

Konjunkturell hinke Deutschland im internationalen Vergleich hinterher. Die Bundesregierung müsse handeln und Lösungen, etwa für bezahlbare Energie, finden. Außerdem müssten bürokratische Belastungen abgebaut werden. Mit dem Protest soll ein klares Signal in Richtung Bundesregierung gesendet werden, hieß es.

Proteste der Landwirte

Seit Monaten demonstrieren Landwirte gegen den Abbau von Agrardiesel-Subventionen. Die Wut einzelner Bauern erlebte Bundeswirtschaftsminister Habeck Anfang des Jahres an der Nordseeküste. Protestierende hinderten den Minister damals daran, eine Fähre zu verlassen.

Bürgerdialog mit 150 Menschen

Beim Bürgerdialog in Nürnberg wird es neben den Protesten auch um Themen wie Energiekosten, die Zukunft der Ampel und dem Umgang mit Rechtspopulisten gehen. Die teilnehmenden 150 Bürgerinnen und Bürger wurden per Losverfahren ausgewählt.

Ein Bürgerdialog dieser Art hat in Nürnberg zuletzt im Oktober 2015 stattgefunden. Damals kam Angela Merkel und diskutierte mit Bürgerinnen und Bürgern über Bildung, Soziales, Sicherheit und Flüchtlinge.