Wegen Spende an AfD: Sparkasse schickt Brief an Kunden

Wegen Spende an AfD: Sparkasse schickt Brief an Kunden

Zahlung nicht akzeptiert: Die Sparkasse Mittelfranken-Süd mit Sitz in Roth wollte wohl eine Spende an die AfD verhindern. Dabei handelte sich um ein Versehen, teilte ein Sparkassen-Sprecher mit. Was für solche Zahlungen gilt.