Neuer Regierungspräsident: Aus der Oberpfalz nach Oberfranken

Florian Luderschmid wird neuer Regierungspräsident von Oberfranken. Das hat der Ministerrat auf seiner Sitzung in Bayreuth am Dienstag beschlossen. Nach der Sitzung äußerte Kunstminister Markus Blume (CSU) auch Pläne, wonach der Freistaat künftig weitere Anteile an der Bayreuther Festspiel GmbH übernehmen wolle.

Für das Amt des Regierungspräsidenten in Oberfranken vorgeschlagen wurde Luderschmid, der 46 Jahre alte Jurist aus Donauwörth, von Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Luderschmid war bisher Regierungsvizepräsident der Oberpfalz und folgt auf Heidrun Piwernetz, die ab 1. September Präsidentin des Bayerischen Obersten Rechnungshofes wird.

Luderschmid, persönlicher Referent von Innenminister Herrmann

Als Jurist bearbeitete Luderschmid zuvor unter anderem in der Polizeiabteilung des Innenministeriums das Sachgebiet "Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung". 2010 folgte er einem Ruf in die Bayerische Staatskanzlei, bevor er Leiter der Abteilung Sicherheit, Ordnung, Gesundheit und Veterinärwesen am Landratsamt Starnberg wurde.

Nach einer Abordnung in die Vertretung des Innenministeriums in Berlin wurde Luderschmid 2018 persönlicher Referent und Büroleiter des Staatsministers Joachim Herrmann (CSU). 2021 schließlich wechselte er als Vizepräsident an die Regierung der Oberpfalz und damit zurück in seine Wahlheimat Regensburg, wo er einst auch Jura studierte.

In Bayreuth beerbt Luderschmid nun Heidrun Piwernetz. Die amtierende Präsidentin der Regierung von Oberfranken wechselt zum 1. September an den Bayerischen Obersten Rechnungshof und übernimmt auch dort das Amt der Präsidentin.

Piwernetz wird Präsidentin des Obersten Rechnungshofs

Heidrun Piwernetz war die erste Frau in der Position der Regierungspräsidentin von Oberfranken und leitet künftig die höchste Kontrollbehörde für alle Fragen rund um die Finanzen des Freistaats. Die heute 60 Jahre alte Juristin wurde 1962 in Bayreuth geboren und ist verheiratet. Nach ihrem Jura-Studium fing sie 1988 bei der Regierung von Oberfranken als Regierungsrätin an, wechselte dann aber ins Landratsamt Coburg. Von 1990 bis 1996 arbeitete sie in verschiedenen Pressestellen, unter anderem im bayerischen Innenministerium und in der Staatskanzlei.

Von 1996 bis 2000 war auch sie persönliche Referentin eines Innenministers. Während Luderschmid das Büro von Herrmann leitete, war Piewernetz die rechte Hand von Günther Beckstein (CSU).