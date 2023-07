Tausende Fische in See bei Bamberg verendet

Im Ebinger See im Landkreis Bamberg sind am Samstag tausende Fische verendet. Einer Meldung des Kreisfeuerwehrverbandes zufolge sind die zwei bis vier Zentimeter großen Tiere an Sauerstoffmangel gestorben. Das hat eine Seewasser-Analyse des Wasserwirtschaftsamts ergeben.

"Umkippen" des Gewässers

Das Phänomen des massenhaften Fischsterbens sei nicht unüblich, heißt es von der Feuerwehr. Es hänge mit dem "Umkippen" eines Gewässers zusammen. Diesem gingen üblicherweise tagelange Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen voraus.

In warmem Umfeld könnten sich Algen und Wasserpflanzen stark vermehren. Wenn diese Pflanzen am Ende ihres Lebenszyklus absterben, würden sie zum Grund sinken und sich dabei zersetzen, so ein Sprecher der Feuerwehr zu BR24. Bei diesem Prozess werde Sauerstoff benötigt und dem Gewässer entzogen. In Ebing war dem Wasser offenbar so viel Sauerstoff entzogen worden, dass der See umkippte.

Blaualgenwarnungen nehmen zu, wenn es heiß wird

Blaualgen sind keine Pflanzen, sondern im Wasser lebende Cyanobakterien, so der biologische Fachbegriff – von altgriechisch κυανός kyanós, "blau". Es gibt unterschiedliche Formen: auch graue, grün-gelbliche und rötliche. Die Cyanobakterien produzieren im Wasser ein Gift, das auch für Menschen gefährlich werden kann.

Das Nervengift Anatoxin, das die Blaualgengattung Tychonema am Mandichosee absondert, gilt als besonders gefährlich, wenn belastetes Wasser verschluckt wird. Die Folgen einer Vergiftung sind neben Erbrechen auch Lähmungen oder Muskelkrämpfe und können zum Atemstillstand führen. Abhängig vom Körpergewicht ist das Risiko besonders für Kinder hoch, wenn sie mit Wasser und Matsch spielen.