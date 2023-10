Neuer Landtag: 18 Abgeordnete kommen aus Oberfranken

Aus Oberfranken ziehen 18 Abgeordnete in den neu gewählten Bayerischen Landtag ein. Acht davon haben in ihrem Stimmkreis ein Direktmandat geholt. Jetzt hat der Landeswahlleiter mitgeteilt, wer darüber hinaus über die Wahllisten den Einzug in das Maximilianeum geschafft hat.

Von den Grünen sind es wieder zwei Abgeordnete, und zwar wie schon im letzten Landtag Ursula Sowa aus Bamberg und Tim Pargent für den Stimmkreis Bayreuth-Land.

Die Freien Wähler haben einen Sitz hinzubekommen: Der Pottensteiner Bürgermeister Stefan Frühbeißer sitzt erstmals im Landtag, ansonsten sind wieder Thorsten Glauber und Rainer Ludwig von den Freien Wählern dabei.

Freie Wähler und AfD haben ein Mandat hinzugewonnen

Auch die AfD hat ein Mandat hinzugewonnen. Neben Martin Böhm sind erstmals im Landtag Florian Köhler und Harald Meußgeier.

Die oberfränkische SPD schickt zwei Neulinge in den neu gewählten Landtag, und zwar Holger Grießhammer und Sabine Groß.

Alle Direktmandate gehen an die CSU

Acht weitere Vertreter wurden in ihren Stimmkreisen direkt ins Maximilianeum gewählt. All diese Direktmandate haben Politikerinnen und Politiker der CSU gewonnen: Melanie Huml, Martin Schöffel, Holger Dremel, Jürgen Baumgärtner, Michael Hofmann und Martin Mittag.

Erstmals über das Direktmandat für die CSU haben es Kristian von Waldenfels und Franc Dierl in den Landtag geschafft.