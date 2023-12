Neue Seilbahn am Ochsenkopf: Erste Fahrt muss verschoben werden

Am Ochsenkopf in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth ist am Freitagvormittag die neue Kabinenbahn offiziell eröffnet und in Betrieb genommen worden. Allerdings nur theoretisch, denn wegen des starken Winds konnte die Bahn nicht fahren und die gemeinsame Fahrt auf den Gipfel mit den Ehrengästen und Medienvertretern musste ausfallen.

Neue Seilbahn: Attraktivität des Ochsenkopfs "deutlich gesteigert"

Es sei ein Kraftakt und Mammutprojekt gewesen, die neue Kabinenbahn hier heute zu eröffnen, sagte Landrat Florian Wiedemann (FW) an der Talstation Nord in Bischofsgrün. In einem dreiviertel Jahr wurde das Bauprojekt an der Nordseite des zweithöchsten Berges im Fichtelgebirge umgesetzt. Man wolle das Fichtelgebirge "fortschrittlich, modern und familienfreundlich" machen und der Region weiter zu einem neuen Image verhelfen, so Wiedemann weiter.

"Wir sind sehr stolz und erleichtert, die Bahnen bieten eine völlig neue Qualität und werden die Attraktivität des Ochsenkopfes und darüber hinaus massiv steigern", so der Landrat.

Wegen des Sturms: Skifahren noch nicht möglich

Zur Eröffnung war auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ins Fichtelgebirge gekommen. Er betonte, dass der Freistaat das Bauprojekt weiter finanziell unterstützen werde. "Über 12 Millionen stellt der Freistaat zur Verfügung. Wir wollen die Region unterstützen, weil wir der Überzeugung sind, dass es eine regionale Wirtschaftsförderung ist. Das heißt, da entstehen auch Arbeitsplätze in der Region und das ist auch wichtig, dass junge Leute in der Region bleiben", so Söder.

Sobald das Wetter es zulässt, schweben auf der Nordseite des Berges Zehner-Gondeln zum Gipfel. Die Skisaison 2023/24 am Ochsenkopf ist am Freitag gestartet. Skifahren ist derzeit allerdings wegen des Sturms noch nicht möglich.

Neue Schwebebahnen: Barrierefrei zum Gipfel

Die Bauarbeiten für die 2.000 Meter lange Seilbahn hatten im März dieses Jahres begonnen. Anstelle des Doppelsesselliftes fährt jetzt eine Kabinenbahn mit 40 Gondeln, die Platz für jeweils zehn Personen bietet, in knapp sieben Minuten zum Gipfel. Für die neue Bahn wurde die alte Lifttrasse komplett neugestaltet. Ebenso wurden neue Berg- und Talstationen in Bischofsgrün gebaut. Außerdem gibt es wieder eine Mittelstation mit Ein- und Ausstieg.

Die Kabinenbahn soll ganzjährig pro Stunde rund 1.600 Personen barrierefrei auf den Berg transportieren können. Im kommenden Jahr wird auch die Südbahn, die von Fleckl im Landkreis Bayreuth auf den Ochsenkopf schwebt, durch eine Kabinenbahn ersetzt. Die Kosten für den Neubau der Ochsenkopf Nord- und Südbahnen belaufen sich insgesamt auf 41,5 Millionen Euro. 30 Prozent davon übernimmt der Freistaat Bayern.

Mit den neuen Schwebebahnen soll auch der Tourismus ganzjährig unterstützt werden. Die Fahrt zum Gipfel ist dann nicht nur mit Ski oder zu Fuß möglich, sondern auch mit Fahrrad, Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator.

Übrigens: Die Gondeln der alten Seilbahn sind auch noch zu sehen. Sie wurden im Herbst in Bischofsgrün als Sitzgelegenheiten an Plätzen mit besonderer Aussicht aufgestellt.