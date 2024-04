Nächtliches Sturmtief: Bahnverkehr durch Unwetter eingeschränkt

ln ganz Deutschland ist in der Nacht der Bahnverkehr wegen eines Sturms beeinträchtigt worden. Vor allem die Mitte des Landes war betroffen, aber auch in Bayern gab es Schäden, etwa im Raum Würzburger Hauptbahnhof. Diese sind aber inzwischen behoben. Außerdem mussten die ICE-Züge zwischen Erfurt und Nürnberg wegen umgestürzter Bäume umgeleitet werden. In Bottrop und Hattingen wurden Menschen verletzt.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, läuft der Fernverkehr nach größeren Beeinträchtigungen durch Unwetter am Dienstagmorgen überwiegend wieder normal. Große Verspätungen gebe es nur noch zwischen Nürnberg und Erfurt, teilte ein Bahn-Sprecher mit. Dort sei mit Verzögerungen von etwa 75 Minuten zu rechnen. "Ansonsten wurden die meisten unwetterbedingten Beeinträchtigungen in der Nacht behoben und der Bahnverkehr läuft am Morgen stabil", sagte der Sprecher auf dpa-Anfrage.

Bahnstrecken in Mittel- und Unterfranken betroffen

In Bayern sind hauptsächlich Bahnstrecken in Mittel- und Unterfranken betroffen: Zwischen Nürnberg und Bamberg kommt es zu erheblichen Problemen. Die Strecke zwischen Vach und Eltersdorf bei Erlangen ist weiterhin gesperrt, meldet die Deutsche Bahn Bayern auf ihrer Internetseite. Demnach fahren die S-Bahnen der Linie S1 aus Richtung Nürnberg bis zum Fürther Hauptbahnhof und wenden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Forchheim halten in Eltersdorf und wenden anschließend. Der Regionalexpress 19 entfällt komplett. Der Regionalexpress 20 fährt nur zwischen Bamberg und Würzburg. Und auch bei den Linien RE 14/28 kommt es zu erheblichen Einschränkungen. Das Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln wird schwierig: Für einen Ersatzverkehr zwischen Fürth und Eltersdorf stehen derzeit keine Busse oder Taxis zur Verfügung, so die Deutsche Bahn. Fahrgäste zwischen Erlangen und Nürnberg können laut Bahn alternativ den Linienbus 30 nutzen.

Sturmtief - Am Abend keine Züge mehr in Frankfurt

Ein Sturmtief hatte den Fernverkehr der Bahn am Montagabend ausgebremst. In Frankfurt kamen am Abend gar keine Züge mehr an. Einige Verbindungen aus dem Norden hatten teils Verspätungen von vier Stunden. Strecken wurden gesperrt, weil Bäume auf den Gleisen landeten oder Oberleitungen beschädigt hatten. Von den Beeinträchtigungen betroffen waren unter anderem Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

In Bottrop wurde eine 19-Jährige verletzt, als ein Baum auf den Gehweg stürzte und die Fußgängerin traf. In Köln wurde ein Linienbus von einem umgestürzten Baum beschädigt. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Kleinere Einsätze in Ober- und Unterfranken und in der Oberpfalz

In Oberfranken, der Oberpfalz und in Unterfranken hat das stürmische Wetter in der vergangenen Nacht für kleineren Schäden gesorgt. In Oberfranken wurde die Polizei laut eigenen Angaben zu 70 Einsätze gerufen. Dabei handelte es sich hauptsächlich um umgestürzte Bäume, die Straßen blockiert hatten. Mehrere Autos waren mit Baumstämmen kollidiert, es blieb bei Sachschäden. In der Oberpfalz haben laut Polizeiangaben etwa ein Dutzend Bäume Fahrbahnen blockiert. In Unterfranken kam es zu kleineren Polizeieinsätzen wegen Sturmschäden.

Mit Informationen von dpa