Nachhaltige Kleidung: Jeans aus Brennnesseln und Hanf

Problem Baumwoll-Anbau

"MAC-Jeans" möchte in spätestens zehn Jahren gar keine frisch nachgewachsene Baumwolle mehr verwenden. Denn der Anbau von Baumwolle gilt als problematisch – ein Aspekt, der immer mehr Textilunternehmen beschäftigt: die Pflanze soll möglichst wenig Regen abbekommen, damit die watteähnlichen Knospen nicht verfaulen. Deshalb wird sie bevorzugt in extrem trockenen Regionen der Welt angebaut.

Gleichzeitig braucht Baumwolle, die eigentlich aus den Tropen stammt, von unten her sehr viel Wasser, muss also künstlich bewässert werden. Auch wegen des Pestizideinsatzes und der Arbeitsbedingungen in manchen Ländern sehen Umweltschutzorganisationen den Baumwollanbau kritisch.

Jeans aus Hanf und Brennnesseln

Längst testen Stoffhersteller in ihren Laboren Alternativen zur Baumwolle. Bereits eingesetzt werden Hanffasern, die der Baumwolle beigemischt werden. Das merkt und fühlt man der fertigen Jeans nicht an. Noch in der Entwicklung ist die Verwendung von Brennnesselfasern, die übrigens nicht nur eine Phantasie aus dem Märchen "Die wilden Schwäne" ist. Schon früher wurden Brennesselfasern tatsächlich für Textilien genutzt. Aber manches kratzte.

Brennen wie die Pflanze kann der fertige Stoff übrigens nicht mehr. Aber für die Verwendung in Jeans muss man die Faser noch weicher bekommen, betont "Mac Mode". Stoffhersteller experimentieren momentan zusammen mit dem Unternehmen, ob man die Brennnessel durch Bearbeitung, zum Beispiel Waschverfahren, weicher bekommt. Aber Jeans, zumindest mit beigemischter Brennesselfaser, soll es schon in einigen Monaten zu kaufen geben.

"Es ist eine langstapelige Faser, die aber von Haus aus nicht so geschmeidig ist wie die Baumwolle. Deshalb experimentieren wie mit Beimischungen von Baumwolle, von Modal oder von synthetischen Fasern", sagt Eveline Schönleber, die Firmenchefin von "MAC Mode" in Wald-Rossbach.

Modal ist ein in der Textilbranche bereits bewährter Rohstoff, der aus Holz gewonnen wird. Brennnessel kann - ebenso wie Hanf zum Beispiel - in der Türkei angebaut werden.