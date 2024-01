Nach tödlichen Schüssen: Überlebender verweigert Aussage

Im Prozess um eine tödliche Schießerei in der Nürnberger Südstadt erhoffte sich das Gericht am heutigen Donnerstag die Aussage eines wichtigen Zeugen. Geladen ist ein Opfer, das die Schüsse vom 24. Oktober 2022 durch eine Not-OP überlebte, während eine zweite Person starb. Doch es kam anders: Der 37-jährige Zeuge verweigerte am Morgen die Aussage aus Angst vor der Familie des Angeklagten und davor, sich selbst zu belasten. Das Gericht hat die Verhandlung deshalb bis 11.45 Uhr unterbrochen. Danach soll entschieden werden, ob der 37-Jährige aussagen muss oder nicht.

Drohungen aus dem Umfeld des Angeklagten

Bereits in der Vergangenheit habe der 37-Jährige Drohungen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Mörders erhalten. Außerdem stellte der Rechtsanwalt des Mannes fest, dass dieser sich womöglich selbst belasten könnte. Im Raum stehen verschiedene Straftaten, die der Angeklagte und seine beiden Bekannten begangen haben könnten.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 29 Jahre alte Angeklagte ihn ebenso töten wollte wie seinen Bekannten. Von der Aussage des Überlebenden erhoffen sich die Ermittler wichtige Details in Bezug auf das Tatmotiv. Bislang ist nur bekannt, dass es offenbar wegen der Ex-Freundin des 29-Jährigen zum Streit gekommen war.

Schüsse töten einen Mann, zweiter wird schwer verletzt

Als sich die drei Männer im Oktober 2022 in einem Café in der Nürnberger Südstadt zur Aussprache trafen, soll der Angeklagte sofort auf die beiden Männer geschossen haben. Einer von ihnen starb, der andere wurde in Bauch und Oberschenkel getroffen. Eine Notoperation rettete sein Leben.

Der mutmaßliche Schütze flüchtete zunächst, wurde jedoch später in einem Hotel im italienischen Rimini gefasst und nach Deutschland ausgeliefert. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Auch Angeklagter schwieg zur mutmaßlichen Tat

Der Angeklagte selbst hatte beim Prozessauftakt am 6. Dezember vergangenen Jahres ebenfalls nichts zu den tödlichen Schüssen gesagt. Im bisherigen Prozessverlauf hat er von seinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht und darauf verzichtet, sich zu erklären.