Nach rechtem Treffen: "Hans im Glück" und Miteigner trennen sich

Es sind brisante Erkenntnisse des Recherchenetzwerks "Correctiv": Der Unternehmer Hans-Christian Limmer soll zu einem Geheimtreffen in Potsdam zum Thema "Remigration" eingeladen haben. Den "Correctiv"-Recherchen zufolge ging es bei dem Meeting im November um den Plan, Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland auszuweisen - auch wenn sie einen deutschen Pass haben.

Laut "Correctiv" nahmen an dem Treffen unter anderem AfD-Politiker, Mitglieder der "Werteunion" und der bekannte Vertreter der rechtsextremen "Identitären Bewegung", Martin Sellner, teil. Den Begriff "Remigration" verwenden auch AfD-Politiker. Der Verfassungsschutz bezeichnet das Schlagwort als "ausländer- und islamfeindlich". Die AfD distanzierte sich inzwischen von dem Geheimtreffen mit Rechtsextremen.

Trennung prominent auf Homepage platziert

Limmer war zuletzt Mitgesellschafter von "Hans im Glück". Bei der Münchner Restaurantkette reagierte man nun auf die Veröffentlichung der "Correctiv"-Recherche. Mit sofortiger Wirkung habe man sich von Limmer getrennt. Das teilte "Hans im Glück" in einer Erklärung mit, auch auf der Homepage des Unternehmens wird das prominent mitgeteilt.

"Die Geschäftsführung der Hans im Glück Franchise GmbH, der Inhaberkreis und das gesamte Team sind zutiefst schockiert über diese Vorwürfe. Als Unternehmen Hans im Glück Franchise GmbH distanzieren wir uns klar von rechtsextremen Ansichten, sie stellen das genaue Gegenteil unserer Grundwerte dar." Erklärung von "Hans im Glück"

"Hans im Glück" bezieht sich in der Erklärung auf die Vorwürfe, Limmer habe zu der Veranstaltung zum Thema "Remigration" mit eingeladen. Gemeint ist damit offenbar das Treffen in Potsdam. Laut der Nachrichtenagentur dpa steht auch Limmers Name auf der Einladung, "Correctiv" zufolge nahm er aber selbst nicht an dem Geheimtreffen teil.

"Hans im Glück": Schaden vom Unternehmen abwenden

Limmer habe das Unternehmen vor der Medienberichterstattung darüber informiert, dass entsprechende Vorwürfe gegen ihn erhoben würden, hieß es von "Hans im Glück" weiter. Limmer habe betont, er habe sich gegenüber dem anfragenden Medium unmissverständlich von den genannten Remigrationsforderungen distanziert.

Limmer sei "bestürzt über die dort erhobenen Forderungen". Aber um Schaden von "Hans im Glück" abzuwenden, habe Limmer angeboten, seine Gesellschafterstellung sofort aufzugeben. "Dieses Angebot hat der Gesellschafterkreis angenommen."

Mit Informationen von dpa

Im Audio: AfD-Politiker bei Geheimtreffen von Rechtsextremen