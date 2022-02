Lkw-Branche: Sorgen, Nöte und Arbeitsbedingungen der Trucker

Ein Knochenjob ohne Erholungsphasen

Doch egal, woher ein Trucker kommt und was er verdient: Es ist und bleibt ein Knochenjob, auch psychisch. Vor allem die Kinder litten, sagt der Vater dreier Kinder. Eine Untersuchung des europäischen Transportarbeiter-Verbands zeichnete ein schlechtes physisches wie psychisches Bild von den Truckern, chronisch übermüdet, berge das auch Unfallgefahren.

"Stress und Nervosität, unter denen wir Lkw-Fahrer leiden, kommen auch in anderen Berufen vor, aber der Unterschied ist: Ein Bauarbeiter, ein Journalist oder Polizist kommt, wenn er einen schlechten Tag hatte, nach Hause zurück, zur Familie, kann einen Reset machen und sich erholen. Wir können das nicht, und Erholung auf Parkplätzen ist nicht immer möglich, denn nicht überall fühlen wir uns sicher. Vor allem die Älteren unter uns flüchten in Alkoholkonsum in den Abendpausen. Andere flüchten in Fresssucht, was man bemerken kann: Wenig Bewegung, viel Essen und Alkohol, es gibt viele Wege zum Stressabbau. Andererseits bilden sich gerade solche Facebook-Gruppen und Menschen gehen dazu über, die Pausenzeiten aktiv zu verbringen, Sport treiben, um dem Stress zu begegnen." In polnischer Sprache gibt es neuerdings sogar einen Podcast mit Tipps für ein besseres Leben als Lkw-Fahrer.

Der Vorteil: Menschen aus anderen Ländern kennenlernen

Womit Pajka bei den positiven Seiten wäre. Auch wenn er heute nicht mehr Fahrer werden würde: "Ich denke, es ist schön, authentisch Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen. Nicht als Tourist, wo man nur auf Leute trifft, die einen bedienen. Ich lerne Menschen so kennen, wie sie sind. Man kann die Länder mit eigenen Augen sehen, vergleichen, wie dort das Leben ist."

Am Ende des Telefongesprächs, will er den Menschen in Deutschland noch etwas sagen? "Vielleicht einen Appell, dass man den Lastwagenfahrer nicht als einen sieht, der einen Job wegnimmt, sondern als einen, der zwei oder vier Wochen im Lkw sitzt, um seiner Familie in Tschechien, Polen oder Rumänien ein gutes Leben zu ermöglichen."