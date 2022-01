Stress, Müdigkeit, Parkplatznot: Knochenjob Lkw-Fahrer

Wahnsinn Parkplatzsuche

Fahrer Marcus Budig muss noch eine zweite Ladung liefern von Mannheim nach München. Es kommt zu Verzögerungen beim Beladen, was bedeutet, dass er auch erst später nach einem Nachtparkplatz suchen kann. Ab 17 Uhr geht der Run auf die Parkplätze los, erzählt Marcus Budig. Das schafft er nicht. Er kommt erst nach 18.30 Uhr los. Und er kann nicht einfach irgendwo parken, denn in Industriegebieten etwa gibt es meist Parkverbote. Bis 21 Uhr darf er heute noch fahren. Die ersten Plätze, die er ansteuert, sind schon voll. Teils stehen sogar zehn Lkw hintereinander auf dem Standstreifen - lebensgefährlich.

Zu wenig Nachtparkplätze

Nachtparkplätze für Lastwagen sind rar. Schon nächstes Jahr fehlen deutschlandweit voraussichtlich mehr als 33.000 Parkplätze, die meisten in Bayern. Das Problem verschärft sich zudem, weil die Zahl der Lkw seit Jahren schneller wächst als die Parkplätze an den Autobahnen.

Politik verspricht Besserung

Das alte Bundesverkehrsministerium unter Andreas Scheuer (CSU) wollte das Problem "mittelfristig" lösen und schreibt auf Anfrage des BR-Politikmagazins Kontrovers: "Gemäß Finanzierungs- und-Realisierungsplan der Autobahn GmbH stehen von 2021 - 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 700 Millionen Euro für den Bau von Rastanlagen an Bundesautobahnen zur Verfügung." Auch das neue FDP-geführte Verkehrsministerium hält laut Koalitionsvertrag an dieser Linie fest.

Knochenjob jeden Tag aufs Neue

Lastwagen-Fahrer Marcus Budig glaubt an die Versprechungen der Politik nicht mehr. In absehbarer Zeit werde sich an dem Problem nichts ändern, schätzt er.

Kurz vor Ende seiner erlaubten Arbeitszeit schafft er es gerade noch, einen Nachtparkplatz zu finden – nach 14,5 Stunden. Sehr viel länger hätte es sein Körper vielleicht auch nicht mehr mitgemacht, erzählt er. Der tägliche Wahnsinn - er geht für ihn am nächsten Tag in aller Früh wieder aufs Neue los.