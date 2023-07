Nach Raucherpause waren die Türen zu: Mann springt auf ICE auf

Weil er außen auf einem ICE mitgefahren ist, hat die Polizei am späten Donnerstagnachmittag einen 41-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Das bestätigte die Bundespolizei Passau dem BR.

Zwischen zwei ICE-Waggons

Der Mann sei bei einem Halt des Zuges in Plattling nach eigenen Angaben zum Rauchen ausgestiegen – und als er nicht mehr durch die verschlossenen Türen des abfahrenden ICEs einsteigen konnte, außen auf dem Verbindungsteil des zweiteiligen Zugs mitgefahren, so die Polizei. Das sei lebensgefährlich, so ein Sprecher weiter. Er sei wohl in der Spitze mit 160 Stundenkilometern unterwegs gewesen.

Reisende warnen Lokführer

Mitreisende hatten den Mann während der Fahrt entdeckt und dem Lokführer Bescheid gegeben. Dieser leitete keine Notbremsung ein, die für den Mann gefährlich gewesen wäre, sondern hielt außerplanmäßig am nächsten Bahnhof in Osterhofen im Landkreis Deggendorf, so die Polizei. Der Mann sei nun auf der Dienststelle der Bundespolizei, heißt es.

Der ICE, der laut Bundespolizei wohl vom Ruhrgebiet in Richtung Wien unterwegs ist, sei wieder normal, wenn auch mit einiger Verspätung, unterwegs.