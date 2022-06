Männer klettern auf Güterzug: Ein Toter durch Stromschlag

In Neustadt an der Donau im Kreis Kelheim sind zwei 36 Jahre alte Männer in der Nacht auf Donnerstag auf einen Güterzug geklettert, der am Bahnhof abgestellt war. Nach der Berührung mit einer Oberleitung bekamen sie einen heftigen Stromschlag. Einer starb, der andere wurde lebensgefährlich verletzt.

Zischendes Geräusch und grelles Licht am Bahnhof

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, hatte ein Fahrdienstleiter gegen 3 Uhr ein zischendes Geräusch und ein grelles Licht am Gleis 5 des Bahnhofs wahrgenommen. Der Mann alarmierte einen einfahrenden Lokführer. Dieser sah zwei Männer auf einem Güterzug.

Mit dem Kopf an die Starkstromleitung gekommen

Einer der 36-Jährigen war laut Polizei auf dem Zug mit dem Kopf an die Oberleitung gestoßen. Daraufhin entstand ein Lichtbogen. Die Männer erlitten Stromschläge und massive Brandverletzungen. Noch am Unfallort erlag einer von ihnen seinen schweren Verletzungen. Der zweite wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Ob er den Stromunfall überlebt, ist ungewiss.

Zugverkehr für drei Stunden gesperrt

Wegen der Unfallaufnahme war der Zugverkehr am Bahnhof in Neustadt bis etwa 6 Uhr gesperrt. Warum die Männer auf den Güterzug geklettert waren, ist unbekannt. Die Kripo Landshut ermittelt.