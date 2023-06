Nach Messerattacke in Partnerstadt: Trauer in Bayreuth

Die Messerattacke auf Besucher eines Spielplatzes im französischen Annecy hat auch in Bayreuth Trauer, Fassungslosigkeit und Bestürzung ausgelöst. Das teilte die Stadt Bayreuth am Freitag in einem Schreiben mit.

Nach Messerangriff in Annecy: Zwei Kleinkinder in Lebensgefahr

In der ostfranzösischen Alpenstadt Annecy hatte am Mittwoch ein Angreifer in einem Park vier kleine Kinder und zwei Erwachsene mit einem Messer angegriffen und verletzt - darunter auch mehrere Kleinkinder im Alter zwischen 22 Monaten und drei Jahren.

Die Polizei teilte mit, dass zwei Kinder leicht verletzt seien. Zwei weitere Kinder seien in einem lebensbedrohenden Zustand, ebenso wie auch ein Erwachsener. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Fahnen vor Bayreuther Rathaus auf halbmast

Als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Bayreuths Partnerstadt werden die Fahnen vor dem Neuen Rathaus am Luitpoldplatz am heutigen Freitag auf halbmast gesetzt, heißt es. Bayreuths zweiter Bürgermeister Andreas Zippel (SPD) habe sich inzwischen an das Stadtoberhaupt von Annecy, François Astorg, gewandt und die tiefe Betroffenheit Bayreuths bekundet. "Wir verurteilen diese menschenverachtende Tat aufs Schärfste!" Außerdem sprach er stellvertretend für ganz Bayreuth den Opfern, deren Familien und Freunden das Mitgefühl Bayreuths aus.

Städtepartnerschaft seit mehr als 50 Jahren

Bayreuth pflegt mit der Stadt Annecy seit mehr als 50 Jahren eine Städtepartnerschaft. Dabei stehen der Gedanke der Völkerverständigung, die Aussöhnung und die Freundschaft im Vordergrund. Die seit 1966 bestehende sogenannte Jumelage brachte nicht nur französisches Flair nach Bayreuth, sondern entwickelte sich zu einer lebendigen und bereichernden Freundschaft für beide Seiten, mit Jugend- und Kulturaustausch, Sprachkursen und gegenseitiger Kontaktpflege, heißt es seitens der Stadt Bayreuth.