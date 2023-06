Messerangriff auf Kinder: Frankreich unter "Schock"

Ein Angreifer hat in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy mehrere Kleinkinder mit einem Messer verletzt. Die Polizei teilte mit, zwei Kinder seien leicht verletzt. Weitere zwei Kinder seien in einem lebensbedrohenden Zustand, zudem ein Erwachsener. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet von insgesamt sieben Opfern. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Macron: "Nation steht unter Schock"

Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen syrischen Staatsbürger, der in Frankreich einen Flüchtlingsstatus besitzt und sich somit regulär in dem Land aufhält. Eine Person aus dem Umfeld der Ermittlungen sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Mann sei den Sicherheitsbehörden nicht bekannt gewesen. Seine Motive seien unklar.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zeigte sich bestürzt: "Die Nation steht unter Schock", schrieb er am Donnerstag auf Twitter. Der Angriff sei "absolut feige" gewesen. "Unsere Gedanken begleiten sie und ihre Familien sowie die eingesetzten Rettungskräfte."