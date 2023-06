Bahnausbau im Zeitplan–Freigabe der Piastenbrücke im Juli

Am 7. Juli, wird die Fahrt über die "Piastenbrücke" in Forchheim wieder für den gesamten Verkehr möglich sein. Die Bauarbeiten sind dann weitgehend abgeschlossen, so lautet die gute Nachricht der Deutschen Bahn. Seit Anfang April ist der Übergang auch für Fußgänger und Radfahrer komplett gesperrt. Die Fertigstellung der Piastenbrücke freut nicht nur Anwohner, sondern vor allem auch Pendler, die oft lange Umwege in Kauf nehmen mussten.

Bayerns größte Bahnbaustelle

Der Neubau der Piastenbrücke, der seit 2021 läuft, gehört zum Projekt "Deutsche Einheit Nr. 8". Hierunter ist der viergleisige Ausbau der Schnellfahrstrecke München-Berlin gemeint. Der jetzt laufende Ausbau zwischen Nürnberg und Strullendorf schaffe dann deutlich mehr Kapazität auf der Schiene und verbessere damit das Angebot im Regional- und Fernverkehr, heißt es von der DB.

Mit Hochdruck arbeite die Bahn in diesem Jahr am viergleisigen Ausbau. "Insgesamt werden dieses Jahr 16 Brücken, zwei S-Bahnhöfe, der Überholbahnhof Eggolsheim und drei Durchlässe fertig gestellt. Die Deutsche Bahn, der Bund und der Freistaat Bayern investieren allein im Jahr 2023 rund 160 Millionen Euro in den viergleisigen Ausbau zwischen Nürnberg und Bamberg."

Piastenbrücke: Verzögerungen nerven Anwohner und Autofahrer

Die Bauarbeiten der Bahn konzentrieren sich in diesem Jahr aber vor allem auf den rund 24 Kilometer langen Streckenabschnitt von Forchheim bis südlich von Bamberg. Dabei gibt es ein besonderes Augenmerk auf die Piastenbrücke in Forchheim. Immer wieder gab es hier Verzögerungen bei der Fertigstellung. Das Resultat sind genervte Anwohner und genervte Autofahrer. Bereits zum letztjährigen Annafest wollte die DB eigentlich den Übergang für den Verkehr freigeben. Die Bahn bestätigt nun gegenüber BR24: "Die Piastenbrücke wird am 07. Juli um 10 Uhr für den gesamten Verkehr freigegeben". Derzeit würde die Brücke asphaltiert, die Beleuchtung und das Brückengeländer angebracht und dem Bauwerk ein Korrosionsschutzanstrich verpasst werden.

Kostenexplosion bei den Bauarbeiten

Doch es gibt Wehrmutstropfen. Die Gesamtkosten haben sich von geplanten 6,8 Millionen derzeit fast mehr als verdoppelt. Grund für die Kostensteigerung auf 12,2, Millionen Euro sei nach Angaben der Bahn die Stadt. "Die Ursache liegt in der vorher nicht geplanten Sanierung der verbleibenden Bestandsbrücke. Die Steigerung der Kosten geht zu 80 Prozent auf das zusätzliche Verlangen der Bestandssanierung der Stadt Forchheim zurück", schreibt die Bahn auf Anfrage von BR24. Der Rest seien Nachträge des Auftragnehmers aus der regulären Bautätigkeit.