Nach Erdbeben in der Türkei: Spendenaktionen aus Nürnberg

Nach dem verheerenden Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien werden auch in der Region um Nürnberg viele Spenden gesammelt. In Zusammenarbeit mit vielen türkischen Unternehmern aus Nürnberg sammelt Serdal Coskun von der Firma Öztat Dönerproduktion vor allem Kleidung und Hygieneartikel für die Erdbebenregion. "Die Hilfsbereitschaft ist sehr groß – größer als wir gedacht haben", sagte er im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Babynahrung, Windeln und warme Kleidung werden benötigt

Derzeit habe er in seinem Lager bereits Hilfsgüter für zwei Lastwagen zusammen. Doch der Bedarf ist noch groß. Gebraucht werden vor allem Babynahrung, Windeln und warme Kleidung für Säuglinge. Coskun sagte, der erste Lkw werde sich am Donnerstag auf den Weg in die Türkei machen, der zweite am Sonntag. Hauptsächlich gehen die Hilfsgüter dieses Transports in die Provinzen Elbistan und Hatay.

Spenden können in Fürth abgegeben werden

Auch aus anderen Teilen der Metropolregion kommt Hilfe: Die Türkische Gemeinschaft Fürth bittet um Jacken, Decken, Mützen und Schlafsäcke. Spenden können am heutigen Dienstag und am Mittwoch Nachmittag von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr in der Schwabacher Straße 85 abgegeben würde. Auch die türkisch-islamische Gemeinde in Nürnberg hat zu Spenden aufgerufen - entweder als Geldspende für die gemeinnützigen Organisationen vor Ort oder als Sachspenden in Form von Kleidung, Hygiene- und Medizinartikel sowie Babynahrung. Letztere können in vier Filialen des Lebensmittelhändlers ZA-RA in Nürnberg abgegeben werden.

Opferzahl in Türkei und Syrien steigt auf mehr als 5.000

Nach bisherigem Stand starben bei dem Beben in der Nacht zu Montag mehr als 5.000 Menschen, die Opferzahl dürfte aber noch deutlich steigen. In der Türkei seien bisher 3.419 Tote registriert worden, sagte Vizepräsident Fuat Oktay. Dazu kämen 20.534 Verletzte. In Syrien zählten Behörden und Rettungskräfte in den von der Regierung in Damaskus kontrollierten Gebieten und in Territorien unter der Kontrolle von Rebellen mehr als 1600 Todesopfer.

WHO: 23 Millionen Menschen betroffen

Von dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet könnten nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehrere Millionen Menschen betroffen sein. Eine Übersicht der betroffenen Gebiete in beiden Ländern ergebe, dass "potenziell 23 Millionen Menschen" den Folgen des Bebens ausgesetzt seien, darunter fünf Millionen ohnehin besonders verletzliche Menschen, erklärte die hochrangige WHO-Vertreterin Adelheid Marschang in Genf.