Erdbeben in der Türkei und Syrien: Wie Bayern hilft

Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien mit bisher offiziell mehr als 2.300 Toten und Tausenden Verletzten wollen auch Organisationen und Privatleute aus Bayern helfen.

"Humedica" aus Kaufbeuren schickt Erkundungsteam

Die Kaufbeurer Hilfsorganisation "Humedica" plant einen Einsatz im Erdbebengebiet. In den nächsten Tagen soll laut Pressesprecher ein dreiköpfiges Erkundungsteam abfliegen, um die Lage vor Ort zu sondieren. Der Einsatz müsse aber mit den türkischen Behörden erst noch abgestimmt werden, wie der Vorstandsvorsitzende von Humedica, Johannes Peter, auf BR24-Anfrage mitteilte. Bis dahin werde das Team vorbereitet und es werde geprüft, welche Hilfsgüter bereitgestellt werden können.

Die Türkei ist laut Peter sehr gut auf Erdbeben vorbereitet. Seinen Informationen nach seien bereits 1.200 Such- und Rettungskräfte sowie medizinische Teams vor Ort.

Erdbeben-Gebiet: Schneefälle erschweren Rettungsaktionen

Allerdings erschweren aktuell Schneefälle und niedrige Temperaturen die Bergung der Verschütteten zusätzlich, sodass mit steigenden Opferzahlen gerechnet werden muss, heißt es vom Aktionsbündnis "Deutschland hilft". Neben medizinischer Hilfe dringend benötigt würden daher auch Zelte, Heizstrahler, Decken, Thermokleidung sowie Grundnahrungsmittel für mindestens 5.000 Menschen.

Einige deutsche Hilfsorganisationen aus dem Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" sind den Angaben zufolge bereits vor Ort im Einsatz und leisten Soforthilfe. Weitere Nothilfeteams aus Deutschland werden in den kommenden Tagen in die betroffenen Gebiete geschickt. Dafür werde eine Million Euro für die akuten Soforthilfemaßnahmen der vor Ort tätigen Bündnisorganisationen zur Verfügung gestellt. Spenden seien willkommen.

Trümmerhunde könnten helfen

Auch Hilfskräfte in Niederbayern und der Oberpfalz wären bereit, im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien in den Einsatz zu gehen. Wie der Sprecher des BRK-Bezirksverbands Niederbayern/Oberpfalz, Frank Betthausen, im Gespräch mit BR24 mitteilte, läuft derzeit eine bayernweite Ressourcenabfrage, welche Einheiten gegebenenfalls schnell verfügbar wären. Allerdings gebe es noch keine offizielle Anforderung vom Bundesinnenministerium.

Vorstellbar sei derzeit ein Einsatz von Rettungshundestaffeln des BRK, sagte Betthausen. Bayernweit gebe es rund 20 Trümmerhunde. Man verfolge das Geschehen aufmerksam, habe aber noch keinen echten Überblick darüber, wie groß das Einsatzgebiet in der Türkei und in Syrien ist – und wie schwer die Schäden sind.

THW: Hilfe mit Notunterkünften und Trinkwasser möglich

Auch für das Technische Hilfswerk (THW) in Ostbayern gibt es noch keine konkrete Hilfeanfrage. Allerdings sind laut Michael Wieninger von der Regionalstelle Straubing Einsatzkräfte des THW spätestens innerhalb 48 Stunden abrufbar. Die Ortsverbände sind zum Teil mit spezieller Ausrüstung ausgestattet, auch Rettungshunde könnten zum Einsatz kommen. Das THW könnte auch Trinkwasser aufbereiten oder Notunterkünfte stellen. Die Einheiten des THW seien autark, betonte Wieninger. Das heißt, sie können sich selbst mit Wasser und Unterkünften versorgen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Mittag erste Soforthilfen des THW aus Deutschland angekündigt. "Das Technische Hilfswerk kann Camps mit Notunterkünften und Wasseraufbereitungs-Einheiten bereitstellen", erklärte Faeser in Berlin. Auch "Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken bereitet das THW bereits vor", sagte Faeser.

Gedenken an die Erdbeben-Opfer auch in Bayern

Zudem gibt es erste Ankündigungen für geplante Trauerzeremonien in Bayern. Zum Gedenken an die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien will die Ditib-Türkisch-Islamische Gemeinde in Regensburg am Dienstag eine Trauerzeremonie abhalten. Dabei treffen sich Trauernde in der Moschee in Regensburg und beten gemeinsam für die Verstorbenen. Die Feier findet zusammen mit der Türkisch-Islamischen Gemeinde Neutraubling statt. Beginn ist um 17.30 Uhr, teilnehmen können auch Nicht-Mitglieder.

Der Bund Türkischer Vereine in München unterstützt die Erdbebenopfer im Südosten der Türkei mit einer Hilfskampagne. An Standorten in Neuaubing und Taufkirchen werden Sammelstellen für Hilfsgüter eingerichtet. Nach Auskunft von Sprecher Aykan Inan werden neben Geldspenden vor allem warme Kleidung und Decken gebraucht – aber auch Babynahrung und Wasserkocher. Am kommenden Freitag sollen die Hilfsgüter mit mehreren LKW in die vom Erdbeben betroffenen Gebiete in der Südosttürkei gebracht werden.