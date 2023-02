Erdbeben: Rettungskräfte suchen fieberhaft nach Überlebenden

Internationale Hilfsbemühungen laufen an

Aus zahlreichen anderen Ländern rückt Hilfe an: Eine israelische Hilfsdelegation mit etwa 150 Helfern sei am Morgen in der Türkei gelandet, erklärte eine Militärsprecherin. Die Regierung in Peking stellte der Türkei Soforthilfen in Höhe von 5,5 Millionen Euro in Aussicht, wie Chinas staatlicher Fernsehsender "CCTV" berichtet. Das chinesische Rote Kreuz werde die Türkei und Syrien zusätzlich mit jeweils rund 185.000 Euro unterstützen.

Australien und Neuseeland versprachen ebenfalls Millionenhilfen: Sein Land werde zehn Millionen australische Dollar (6,4 Millionen Euro) als Soforthilfe über das Internationale Rote Kreuz schicken, sagte der australische Premierminister Anthony Albanese. Neuseeland will 1,5 Millionen neuseeländische Dollar (880. 000 Euro) spenden.

Immer wieder schwere Erdbeben in der Region

Die Türkei ist immer wieder von schweren Erdbeben betroffen. Dort grenzen zwei der größten Kontinentalplatten aneinander: die afrikanische und die eurasische. Der größte Teil der türkischen Bevölkerung lebt faktisch in ständiger Erdbebengefahr.

Bei einem der folgenschwersten Beben der vergangenen Jahre kamen im Oktober 2020 in Izmir mehr als 100 Menschen ums Leben. Im Jahr 1999 war die Türkei von einer der schwersten Naturkatastrophen in ihrer Geschichte getroffen worden: Ein Beben der Stärke 7,4 in der Region um die nordwestliche Industriestadt Izmit kostete mehr als 17.000 Menschen das Leben. Für die größte türkische Stadt Istanbul erwarten Experten in naher Zukunft ebenfalls ein starkes Beben.

Mit Informationen von AFP, AP, dpa und Reuters