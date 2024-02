Nach Entführung in Karlstadt: weitere Verdächtige festgenommen

Wie bereits berichtet, war ein 33 Jahre alter Mann im November in Karlstadt von Unbekannten entführt wurden. Die Täter hatten ihn gewaltsam in einen Lieferwagen gezogen. Ein Autofahrer hatte den Vorfall berichtet. Angehörige meldeten den Mann in der Nacht nach der Entführung als vermisst. Erst nach mehreren Tagen wurde er in Baden-Württemberg freigelassen und konnte sich von Meckesheim aus bei Verwandten melden. Diese brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 33-Jährige habe körperliche und seelische Verletzungen erlitten, hieß es. Nach Bekanntwerden der Tat hatte die Kripo Würzburg die Ermittlungskommission "Bäcker" gegründet. Die länderübergreifenden Ermittlungen führten im Dezember schließlich zur ersten Festnahme von zwei Tatverdächtigen, die seitdem in Haft sind.

Vier Tatverdächtige in Haft

Weitere Ermittlungen führten die Polizei nun zu zwei weiteren Tatverdächtigen: einer 38-jährigen Ukrainerin aus dem Landkreis Bamberg und einem 33-Jährigen Georgier aus Frankreich. In Zusammenarbeit mit den französischen Behörden und einem internationalen Haftbefehlt konnte der Mann Anfang Februar in der Nähe von Paris festgenommen werden und wurde anschließend nach Würzburg gebracht, so die Polizei. Die Frau aus dem Raum Bamberg sei bereits Mitte Januar festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl gegen die beiden aufgrund des dringenden Tatverdachts unter anderem des erpresserischen Menschenraubes.

Hintergrund der Entführung noch unklar

Laut Polizei soll der 33-Jährige in einer Wohnung in Kassel festgehalten worden sein. Einige Tage nach der Entführung war er in Baden-Württemberg wieder aufgetaucht. Im Zuge der Ermittlungen wurde jetzt ein weiteres Versteck bekannt, an dem die Geisel festgehalten wurde, und zwar in Meckesheim im Rhein-Neckar-Kreis. Ein Durchsuchungsbeschluss für das Objekt wurde in der vergangenen Woche vollstreckt. Das Spurenbild vor Ort wies ebenfalls auf die Anwesenheit des Geschädigten hin.

Die umfangreiche Spurensicherung des Tatorts erfolgte durch Kräfte der Kripo Würzburg mit tatkräftiger Unterstützung der baden-württembergischen Polizei. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen konnte die Ermittlungskommission den Tathergang der eigentlichen Entführung in Karlstadt sowie die daran unmittelbar beteiligten Personen weitgehend aufklären. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zur Motivation der Täter dauern derweil noch an.