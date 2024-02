Mutmaßlicher Gas-Unfall: Mann aus Franken stirbt auf Usedom

In einem Hotel auf der Ostsee-Insel Usedom ist es am Dienstagvormittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Angestellte des Hauses hatten dort zwei bewusstlose Menschen in einem der Zimmer entdeckt.

Ein Mann stirbt - Sieben Verletzte in Klinik

Der 56-jährige Mann und die 52-jährige Frau, die aus dem unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen stammen, wurden daraufhin von den herbeigerufenen Rettungskräften reanimiert. Ein Arzt habe aber nur noch den Tod des Manns feststellen können. Die Frau wurde in eine Spezialklinik geflogen.

Sechs weitere Hotelgäste berichteten laut Polizei zudem über Übelkeit, Schwindel und Atembeschwerden. Auch sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Mutmaßliche Kohlenmonoxidvergiftung - Bürgermeisterin spricht von Tragödie

In dem Hotel war nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Greifswald am Dienstag eine erhöhte Konzentration Kohlenmonoxid festgestellt worden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Das Hotel wurde evakuiert, davon waren rund 60 Hotelgäste betroffen. Am Nachmittag war das Gebäude nach Aussage der Heringsdorfer Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken wieder zugänglich. Gäste könnten ihre Sachen holen, um abzureisen. Sie sprach von einer Tragödie. "Wir sind hier alle tief betroffen. Das ist eine sehr beklommene Stimmung."

Ihrer Aussage nach war zu dem Hotel ein Shuttle für die Abreise der beiden Gäste bestellt worden. Als diese nicht erschienen seien, sei man auf ihr Zimmer gegangen und habe sie dort gefunden und den Rettungsdienst verständigt. Ein Kohlenmonoxidmelder an der Kleidung der Helfer habe vor Ort angeschlagen. Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb-, geruchs- und geschmackloses Gas, das in höheren Konzentrationen als starkes Atemgift wirkt.