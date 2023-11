Nach Entführung in Unterfranken: Polizei fahndet nach Tätern

Ein Autofahrer hat am vergangenen Freitag beobachtet, wie Unbekannte einen 33-jährigen Mann in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart gegen seinen Willen in einen Kleintransporter gezogen und mitgenommen haben. Seitdem hat von dem Mann jede Spur gefehlt. Am Mittwochmorgen dann die Erleichterung: Er hat sich bei seinen Angehörigen gemeldet, fast eine Woche danach.

Polizei geht von Entführung aus und befragt Anwohner

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, ist der Mann aus Syrien inzwischen in Sicherheit. "Der 33-Jährige ist verletzt, aber nicht lebensgefährlich", so Polizeisprecher Martin Kuhn auf Anfrage von BR24. Die Polizei fahndet nun mit Hochdruck nach den Tätern und ermittelt gemeinsam mit Unterstützungskräften, etwa dem Bayerischen Landeskriminalamt.

Die Bereitschaftspolizei ist Donnerstagnachmittag vor Ort in Karlstadt, geht von Haus zu Haus und befragt Anwohnerinnen und Anwohner.

Zeuge: Mann in Karlstadt in hellen Kleintransporter gezogen

Nach aktuellem Stand geht die Polizei von einer Entführung aus. Ein Autofahrer hatte am Freitag gegen 14.50 Uhr gesehen, wie der Mann in der Straße am Tiefen Weg mutmaßlich gegen seinen Willen in einen hellen Kleintransporter gezogen wurde, auf Höhe einer Bäckerei. Er hat daraufhin die Polizei gerufen. Eine Streife der Polizei Karlstadt war schnell vor Ort und hat versucht, Informationen zu bekommen.

Angehörige haben die Polizei verständigt

Die Hinweise auf eine mögliche Entführung haben sich im Laufe der Zeit weiter verdichtet: Noch in der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich Angehörige des 33-Jährigen bei der Polizei gemeldet und die mögliche Entführung angezeigt. Die Polizei hat daraufhin weitere Unterstützungs- und Spezialkräfte hinzugezogen.

Am Samstag suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Mann gesucht, unter anderem in Karlstadt. Auch Polizistinnen und Polizisten aus anderen Regierungsbezirken und Bundesländern waren an der Suche beteiligt. Am Mittwochmorgen ist der Vermisste dann wieder aufgetaucht. Familienmitglieder haben ihn vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Mögliches Entführungsopfer in Baden-Württemberg gesichtet

Davor, am Dienstagabend, soll sich der 33-Jährige laut Polizei in Baden-Württemberg aufgehalten haben: zwischen 21.00 und 23.00 Uhr im Umfeld des Bahnhofes in Meckesheim und gegen 01.00 Uhr am Mittwochmorgen im Bereich des Bahnhofs in Sinsheim. Beide Orte sind etwa 150 Kilometer von Karlstadt entfernt.

Sonderkommission "Bäcker" ermittelt

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar und die Täter auf freiem Fuß. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungskommission "Bäcker" eingerichtet – die Entführung ist in der Nähe einer Bäckerei in Karlstadt passiert. Jetzt laufen die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Wer etwas beobachtet hat oder der Polizei Hinweise geben kann, soll sich melden. Die Polizei versucht besonders, die Identität einer Person mit einer schwarzen Jacke mit "T-Mobile"-Logo und die Herkunft des Fahrzeugs, in das der Mann hineingezogen wurde, zu klären. Außerdem wird nach einem weiteren Fahrzeug gesucht, mit dem das Entführungsopfer zurückgebracht worden sein könnte.