Artikel mit Audio-Inhalten

> Nach Corona: Bayerns Schulen sind digitaler

Nach Corona: Bayerns Schulen sind digitaler

Die Schulen in Bayern sind deutlich digitaler geworden als noch vor Corona. Das geht aus einer universitären Studie im Auftrag der Grünen im Landtag hervor. Dennoch gibt es Defizite in der Ausstattung und in der Medienkompetenz.